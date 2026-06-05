Este 5 de junio de 2026 se dio a conocer la muerte del cantante y actor británico Anthony Stewart Head.

Su fama internacional se deriva de su interpretación del bibliotecario y mentor Rupert Giles, personaje la serie televisiva Buffy La Cazavampiros, transmitida entre 1997 y 2003.

Con más de 40 años de trayectoria artística, Anthony Stewart Head murió a los 72 años de edad, pero ¿quién era él? En SDPnoticias te compartimos algunos datos.

¿Quién fue Anthony Stewart Head?

Anthony Stewart Head, también conocido como Anthony Head, fue un reconocido cantante y actor de teatro, televisión y cine.

Su fama internacional se debe a su personaje Rupert Giles en la serie televisiva Buffy La cazavampiros, así como por dar vida al ministro en el programa de comedia Little Britain.

Algunas personas lo conocen como Uther Pendragon, papel que desempeña en la serie Merlín.

¿Qué edad tenía Anthony Stewart Head?

Anthony Stewart Head nació el Londres, Inglaterra, el 20 de febrero de 1954. Murió el 5 de junio de 2026 a los 72 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Anthony Stewart Head?

Anthony Stewart Head estaba casado con la escritora y defensora de bienestar animal, Sarah Fisher, quien murió a los 61 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era Anthony Stewart Head?

A Anthony Stewart Head lo regía el signo zodiacal de piscis.

Anthony Stewart Head (Nerdist / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Anthony Stewart Head?

Anthony Stewart Head tuvo dos hijas junto a su esposa Sarah Fisher:

Emily Head

Daisy Head

¿Qué estudió Anthony Stewart Head?

Anthony Stewart Head estudió actuación en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres (LAMDA).

¿En qué trabajó Anthony Stewart Head?

Anthony Stewart Head inició su carrera en los años 80. Debutó como actor en el musical Godspell, mientras que en televisión incursionó realizando comerciales de Nescafé.

En casi 43 años de carrera, trabajó en proyectos de teatro, televisivos, de cine, música y publicidad. Entre estos destacan:

Televisión:

Buffy La Cazavampiros

Little Britain

Merlín

Ted Lasso

Teatro:

Godspell

Chess

The Rocky Horror Show

Publicidad:

Protagonizó una serie de comerciales de Gold Blend de Nescafé

Cine:

El amante de Lady Chatterley

Royce

Framing Frankie

Ghost Rider: Spirit of Vengeance

Percy Jackson: The Sea of MonstersBatman: Gotham by Gaslight

Let the wrong one in

Upgraded

Música:

Se desempeñó como cantante y actor de doblaje

Lanzó el álbum Music for Elevators

Anthony Stewart Head muere a los 72 años de edad

A través de un comunicado enviado a medios de comunicación, las hijas de Anthony Steward Head, anunciaron su muerte:

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head” Hijas de Anthony Stewart Head

El actor británico murió a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia.

Emily y Daisy se dijeron orgullosas de ser hijas del cantante, pero sobre todo, de haber sido testigos del impacto de su obra en tantas personas.

Muere Anthony Stewart Head apenas meses después de perder a su pareja (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Anthony Stewart Head y su esposa fallecieron con pocos meses de diferencia

La muerte de Anthony Stewart Head impactó a sus fans e incluso a su propia familia debido a que el actor murió a meses de haber perdido a su esposa Sarah Fisher.

Sarah Fisher murió repentinamente en diciembre de 2025 a los 61 años de edad. De acuerdo con sus hijas, la escritora falleció “sin previo aviso” tras sufrir una breve enfermedad.