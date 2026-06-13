Chris Sanders es una de las figuras más influyentes en la industria de la animación contemporánea en Hollywood, estando involucrado en proyectos importantes como Lilo & Stitch.

A lo largo de su carrera, Chris Sanders ha desarrollado un estilo visual único que ha trascendido tanto en Disney como en DreamWorks, demostrando su versatilidad.

¿Quién es Chris Sanders?

Christopher Michael Sanders, mejor conocido como Chris Sanders, es un cineasta, animador, ilustrador, guionista y actor de voz estadounidense.

Famoso principalmente por ser el creador y director de Lilo & Stitch, donde también diseñó al personaje principal y le prestó su voz.

Chris Sanders (@chrissandersart)

¿Qué edad tiene Chris Sanders?

Chris Sanders nació el 12 de marzo de 1962, actualmente tiene 64 años.

¿Quién es la esposa de Chris Sanders?

La esposa de Chris Sanders es la escritora Jessica Steele-Sanders, con quien se casó el 18 de mayo de 2015.

Aunque en septiembre de 2023 se presentó una solicitud de divorcio, esta fue retirada posteriormente y la pareja celebró su décimo aniversario de matrimonio en 2025.

Chris Sanders y Jessica Steele-Sanders (@chrissandersart)

¿Qué signo zodiacal es Chris Sanders?

Al haber nacido el 12 de marzo, el signo zodiacal de Chris Sanders es Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Chris Sanders?

Chris Sanders y Jessica Steele-Sanders tienen una hija llamada Nicole.

¿Qué estudió Chris Sanders?

Chris Sanders asistió a la Arvada High School en Colorado y más tarde asistió al Instituto de Artes de California (CalArts).

Se graduó de esta institución en 1984 con un título de Bachiller en Bellas Artes (BFA).

Chris Sanders (@chrissandersart)

¿En qué ha trabajado Chris Sanders?

Chris Sanders tiene una larga trayectoria en el cine y la televisión animada, ya sea como director, productor, animador o actor de voz.

Aquí tienes todos los proyectos donde ha estado involucrado Chris Sanders:

Cine:

El Rey León

Mulan

Fantasia 2000

Lilo & Stitch

Cómo Entrenar a tu Dragón

Los Croods

Los Croods: Una nueva era

Robot Salvaje

Lilo & Stitch 2

Actuación de Voz:

Mulan

Tarzan

Lilo & Stitch

Stitch! The Movie

The Lion King 1½

Stitch’s Great Escape!

Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch

The Origin of Stitch

Leroy & Stitch

Los Croods

Pingüinos de Madagascar

Los Croods: Una nueva era

Once Upon a Studio

Lilo & Stitch (live-action)

Walt Disney World Railroad

Chris Sanders dirigirá Lilo & Stitch 2; el creador original vuelve al live-action (Michelle Rojas)

Televisión: