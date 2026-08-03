Hoy el nombre de Melanie Pavola suena con fuerza en redes sociales debido a que la modelo e influencer mexicana reveló haber tenido una relación muy cercana con J Balvin, de 41 años.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre ella.

¿Quién es Melanie Pavola? Modelo e influencer mexicana

Melanie Pavola es una influencer mexicana y modelo de OnlyFans. Cuenta con millones de seguidores tanto en TikTok e Instagram, siendo esta última la que más beneficios le ha redituado, gracias a sus 2.5 millones de fans.

Melanie Pavola (@melaniepavola / Instagram)

¿Qué edad tiene Melanie Pavola? Modelo e influencer mexicana

Melanie Pavola nació en Monterrey, el 23 de mayo por lo que actualmente 35 años.

¿Quién es el esposo de Melanie Pavola? Modelo e influencer mexicana

Melanie Pavola no está casada.

Su nombre adquirió fama tras destaparse su romance con Eduardo Dávalos de Luna, conocido como Babo de Cartel de Santa. Este no fue su único romance público.

La creadora de contenido asegura haber tenido un encuentro sexual con J Balvin, cuando Valentina Ferrer, actual pareja del cantante y madre de su hijo, estaba embarazada.

Influencer mexicana asegura que J Balvin le fue infiel a Valentina Ferrer durante embarazo (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Melanie Pavola? Modelo e influencer mexicana

Melanie Pavola nació bajo el signo zodiacal de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Melanie Pavola? Modelo e influencer mexicana

Melanie Pavola no tiene hijos.

¿Qué estudió Melanie Pavola? Modelo e influencer mexicana

Se desconoce el grado de estudios de Melanie Pavola.

Melanie Pavola (@melaniepavola / Instagram)

¿En qué ha trabajado Melanie Pavola? Modelo e influencer mexicana

Antes de convertirse en modelo de OnflyFans, Melanie Pavola trabajó como mesera en un restaurante.

Su fama en la plataforma, donde comparte imágenes eróticas y sensuales, despuntó tras aparecer en el podcast “Hermanos de Leche”, de Adrián Marcelo y “La Mole”.