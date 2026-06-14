Pablo Lyle es un actor mexicano que actualmente cumple una condena de prisión en Estados Unidos.

El 13 de junio de 2026 se dio a conocer la muerte de Jorge Lyle, padre del actor, en el estado de Sinaloa.

¿Quién es Pablo Lyle, actor mexicano encarcelado en Estados Unidos?

Pablo Daniel Lyle López es un reconocido actor de televisión y cine mexicano originario de Mazatlán, conocido por protagonizar telenovelas como:

La sombra del pasado

Corazón que miente

Mi adorable maldición

Pablo Lyle (Agencia México)

En 2019 estuvo involucrado en un incidente de tránsito en Miami que resultó en la muerte de Juan Ricardo Hernández, por lo que fue condenado por homicidio involuntario.

¿Qué edad tiene Pablo Lyle, actor mexicano encarcelado en Estados Unidos?

Nació el 18 de noviembre de 1986, por lo que en junio de 2026, Pablo Lyle tiene 39 años.

¿Quién es la esposa de Pablo Lyle?

Pablo Lyle estuvo casado con Ana Araujo desde 2014. Actualmente son exesposos, pues se separaron durante o tras el proceso legal, aunque mantienen una relación cordial como padres.

Pablo Lyle y Ana Araujo (Instagram/@pablolyle)

¿Qué signo zodiacal es Pablo Lyle?

Al haber nacido el 18 de noviembre, Pablo Lyle es del signo Escorpio. Este signo se caracteriza por ser intenso, leal y misterio.

Al ser un signo de agua regido por Plutón y Marte, posee una gran fuerza emocional y una intuición aguda.

Pablo Lyle (Pablo Lyle Instagram @pablolyle)

¿Pablo Lyle tiene hijos?

Pablo Lyle tiene dos hijos:

Aranza, hija de Ana Araujo a quien Pablo adoptó

Mauro, hijo biológico de la pareja, nacido en 2014

Actualmente tienen alrededor de 15 y 11-12 años y residen en México junto a su madre, pero viajan esporádicamente a Estados Unidos para visitar al actor en los centros penitenciarios donde cumple su condena.

Pablo Lyle (Agencia México)

¿Qué estudió Pablo Lyle, actor mexicano encarcelado en Estados Unidos?

Tras mudarse a la Ciudad de México a los 17 años, Pablo Lyle ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), donde se formó como actor.

Antes de dedicarse a la actuación cursó sus estudios básicos en una escuela católica de su ciudad natal.

¿En qué trabajó Pablo Lyle, actor mexicano encarcelado en Estados Unidos?

Antes de su situación legal, Pablo Lyle consolidó una exitosa carrera en el entretenimiento mexicano desempeñándose en las siguientes áreas:

Modelaje: Inició su carrera en el medio artístico trabajando como modelo para marcas de renombre, llegando a ser imagen de firmas como Calvin Klein

Televisión: Fue galán de múltiples telenovelas mexicanas de corte juvenil y estelar, destacando en proyectos como Código Postal (su debut en 2006), Verano de amor, Una familia con suerte, La sombra del pasado y Mi adorable maldición

Cine y Teatro: Participó en puestas de escena como la obra Cuatro XXXX y coprotagonizó la exitosa y taquillera película mexicana Mirreyes vs Godínez (2019), la cual fue su último proyecto importante antes del incidente legal

Pablo Lyle durante el juicio (Jose A. Iglesias / AP)

¿Qué hizo Pablo Lyle y por qué está en prisión en Estados Unidos?

La vida de Pablo Lyle dio un giro drástico en 2022 al ser declarado culpable tras un altercado vial ocurrido en Miami en 2019, Florida, en marzo de 2019, donde golpeó a un ciudadano de nombre Juan Ricardo Hernández de origen cubano que lamentablemente falleció días después.

Tras un largo proceso legal, Lyle fue sentenciado por la justicia estadounidense por el delito de homicidio involuntario (negligente), recibiendo una condena de 5 años de prisión y 8 años de libertad condicional en 2023.

Fuentes recientes indican que podría salir entre finales de 2026 y 2027, dependiendo de créditos por buena conducta.