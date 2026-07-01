Danny Glover, cuyo nombre completo es Daniel Lebern Glover, nació el 22 de julio de 1946 en San Francisco, Estados Unidos, y es reconocido como actor, productor y activista social.

Con más de 170 créditos en cine y televisión, alcanzó fama internacional al interpretar al detective Roger Murtaugh en la saga Lethal Weapon (Arma Mortal), a lado de Mel Gibson.

Su trayectoria incluye éxitos como The Color Purple, Predator 2 y Dreamgirls.

Además de su carrera artística, Danny Glover ha destacado por su labor como productor y defensor de los derechos humanos.

¿Quién es Danny Glover?

Danny Glover, cuyo nombre completo es Daniel Lebern Glover, nació el 22 de julio de 1946 en San Francisco.

Es actor, productor de cine y activista social, con una carrera que supera los 170 créditos en cine y televisión.

Alcanzó fama internacional por interpretar al detective Roger Murtaugh en la saga Lethal Weapon, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos del cine estadounidense.

Danny Glover (Michael R. Moore)

En julio de 2026, Danny Glover reveló que fue diagnosticado con Enfermedad de Alzheimer en 2023.

El actor explicó que decidió hacer pública la noticia para contribuir a la sensibilización sobre esta enfermedad y promover la importancia del diagnóstico oportuno.

Glover señaló que continúa activo y enfocado en disfrutar su vida personal y profesional con el apoyo de su familia, mientras participa en iniciativas para generar mayor conciencia sobre el Alzheimer y acompañar a otras personas que enfrentan este padecimiento.

¿Cuántos años tiene Danny Glover?

Danny Glover nació el 22 de julio de 1946, por lo que actualmente tiene 79 años.

¿Quién es la esposa de Danny Glover?

Danny Glover estuvo casado con Asake Bomani entre 1975 y 2000.

Años después contrajo matrimonio con Eliane Cavalleiro, especialista en educación y estudios sobre igualdad racial.

¿Qué signo zodiacal es Danny Glover?

Al haber nacido el 22 de julio, Danny Glover pertenece al signo Cáncer.

¿Quiénes son los hijos de Danny Glover?

Danny Glover tiene una hija, Mandisa Glover, quien ha mantenido un perfil discreto y recientemente ha acompañado a su padre tras darse a conocer su estado de salud.

¿Qué estudió Danny Glover?

Danny Glover estudió Economía en la San Francisco State University.

Posteriormente inició su formación actoral en el American Conservatory Theater y perfeccionó sus habilidades con la reconocida maestra de actuación Jean Shelton.

¿En qué ha trabajado Danny Glover?

Danny Glover comenzó su carrera en el teatro antes de debutar en el cine con Escape from Alcatraz.

Alcanzó notoriedad con The Color Purple y posteriormente se convirtió en una estrella internacional gracias a la franquicia Lethal Weapon, junto a Mel Gibson.

A lo largo de su trayectoria también participó en producciones como:

Witness

Predator 2

The Royal Tenenbaums

Dreamgirls

Sorry to Bother You

Jumanji: The Next Level

Además, Danny Glover destaca por sus labores como productor y defensor de los derechos humanos.