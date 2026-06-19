Adam Shulman, es el actor y esposo de Anne Hathaway que llama la atención, tras la noticia de la llegada de su tercer hijo.

Pero ¿quién es Adam Shulman? Aquí te contaremos lo que se sabe del actor y esposo de Anne Hathaway.

¿Quién es Adam Shulman?

Adam Shulman es un actor, productor de cine y diseñador de joya que nació el 2 de abril de 1981 en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos.

Es conocido Adam Shulman por estar casado con la actriz Anne Hathaway, tras comenzar su relación en 2008, para luego casarse en septiembre de 2012; por lo que son una de las parejas más solidad de Hollywood con 18 años juntos.

¿Quién es Adam Shulman? Actor y esposo de Anne Hathaway (Especial)

¿Qué edad tiene Adam Shulman, actor y esposo de Anne Hathaway?

Adam Shulman, actor y esposo de Anne Hathaway tiene 45 años de edad.

¿Quién es Adam Shulman? Actor y esposo de Anne Hathaway (Especial)

¿Quién es la esposa de Adam Shulman?

Anne Hathaway, de 43 años de edad es la esposa de Adam Shulman; la pareja se casó en 2012.

¿De qué signo zodiacal es Adam Shulman, actor y esposo de Anne Hathaway?

Aries es el signo zodiacal al que pertenece Adam Shulman, actor y esposo de Anne Hathaway.

¿Cuántos hijos tiene Adam Shulman?

Adam Shulman y Anne Hathaway tiene dos hijos, además de que estan a la espera de su tercer hijo:

Jonathan Rosebanks Shulman, de 10 años Jack Shulman, de 6 años

¿Qué estudio Adam Shulman, actor y esposo de Anne Hathaway?

Adam Shulman estudio en la prestigiosa Universidad de Brown de la cual se graduó en Teatro en 2003.

Además de que tiene estudios complementarios en el programa de verano “Sight and Sound” de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York y del Instituto Nacional de Teatro Eugene O’Neill.

¿En qué ha trabajado Adam Shulman?

Adam Shulman se ha desarrollado laboralmente como actor, productor y diseñador de joyas.

Como actor Adam Shulman participó en la serie American Dreams, así como el la película The Dukes of Hazzard: The Beginning.

Mientras que el producción Adam Shulman a trabajado en varias películas independientes, así como fue coproductor junto a su esposa, Anne Hathaway en la cinta Song One.

En el diseño de joyas, Adam Shulman confundo la marca de joyería fina James Banks Design junto a la diseñadora Heidi Nahser Fink.

Anne Hathaway con su esposo Adam Shulman (@armani/Twitter)

Adam Shulman y Anne Hathaway esperan su tercer hijo

A través de un video en Instagram, Adam Shulman y Anne Hathaway confirmaron su embarazo, por lo que la pareja están a la espera de su tercer hijo.

El embarazo de Adam Shulman y Anne Hathaway llega con gran sorpresa entre las celebridades, tras 7 años de su último hijo, y en medio de los rumores que rondaban sobre la llegada de un nuevo integrante en la atmósfera de Hollywood.

Y por lo que la noticia no deja de ser una sorpresa de la pareja, luego de que anteriormente, Anne Hathaway hablara de los problemas de infertilidad y hasta de un aborto de los cuales sufrió, antes de ser madre.