France Pierron, periodistas de Francia y presentadora del programa L’Equipe de Choc da de qué hablar tras ser suspendida de la emisión deportiva, tras criticas a Jeremy Doku.

Pero ¿quién es France Pierron? Presta atención que te contamos los que se sabe de la periodista de Francia.

¿Quién es France Pierron?

France Pierron es una periodista y presentadora francesa que nació el 19 de febrero de 1982.

Es conocida France Pierron por ser una de las presentadoras de la cadena deportiva francesa L’Équipe.

¿Quién es France Pierron? Periodista de Francia (@Francepierron)

¿Qué edad tiene France Pierron, periodista de Francia?

La periodista France Pierron tiene actualmente 44 años de edad.

¿Quién es el esposo de France Pierron?

France Pierron mantiene una relación con Amaury Imbert, un empresario del sector de la mecánica automotriz.

¿De qué signo zodiacal es France Pierron, periodista de Francia?

El signo zodiacal de France Pierron es Acuario.

¿Cuántos hijos tiene France Pierron?

Se dice que France Pierron tiene dos hijos, sin embargo sólo se tiene detalles del menor de nombre Jonah, nacido en 2015, por lo que tendría 11 años.

¿Qué estudio France Pierron, periodista de Francia?

Los estudios de France Pierron son la carrera de STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives) en Chambéry; además de un posgrado en Management del Deporte en Toulouse.

¿En qué ha trabajado France Pierron?

Antes del periodismo deportivo, France Pierron fue animadora de estadio para el Toulouse Football Club (TFC) en el canal del propio equipo francés.

Entre 2009 y 2012, France Pierron colaboró en TV5 Monde, para el programa deportivo Foot.

En 2008 se unió a la cadena La Chaîne L’Équipe donde ha sido presentado de programas como L’Équipe du Jour, L’Équipe de Choc, Foot & Co.

Además de enviada a coberturas de grandes eventos deportivos, tales como el Tour de France, el Rally Dakar y la ceremonia del Ballon d’Or.