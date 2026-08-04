Angélica Rivera celebró su cumpleaños 57 con una fiesta íntima acompañada por sus hijas Sofía, Fernanda y Regina Castro, quienes compartieron emotivos mensajes en redes sociales.

La actriz y exprimera dama de México disfrutó una celebración rodeada de familiares y amistades cercanas, en una etapa marcada por su regreso exitoso a la televisión.

Las publicaciones de sus hijas y de personas cercanas mostraron algunos momentos del festejo, incluyendo el pastel, abrazos familiares y mensajes de cariño dedicados a la actriz.

Angélica Rivera celebra su cumpleaños (Capturas de pantalla)

Las hijas de Angélica Rivera compartieron emotivos momentos del cumpleaños

Sofía Castro felicitó a su madre con fotografías de ambas y un mensaje donde la llamó “la mejor mamá del mundo”, destacando el cariño que las une.

Fernanda Castro también publicó imágenes de la celebración, además de recordar momentos del pasado con una fotografía de Angélica Rivera durante su juventud y un mensaje afectuoso.

Angélica Rivera celebra su cumpleaños (Capturas de pantalla)

Por su parte, Regina Castro compartió una fotografía familiar donde aparece junto a sus hermanas y la festejada, acompañadas por un pastel decorado con el nombre “Angie”.

La publirrelacionista Danna Vázquez, amiga de la actriz, difundió un video donde Rivera aparece abrazando y besando a sus hijas mientras sonaban Las Mañanitas.

Posteriormente, la actriz retomó ese clip en sus redes sociales y agradeció la amistad que mantiene con ella durante varios años.

Además de replicar las felicitaciones recibidas, Angélica Rivera publicó un mensaje dirigido a sus seguidores para agradecer las muestras de afecto enviadas durante su cumpleaños.

La actriz expresó que sus seguidores son “las mejores fans del mundo” y compartió una imagen junto a los regalos y detalles recibidos durante su celebración número 57.