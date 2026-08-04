Aylín Mujica envió un mensaje tras volver al reality Top Chef VIP después de la muerte de su hijo Mauro Menéndez.

La actriz anunció su regreso al programa de Telemundo a finales de julio y viajó a Colombia para seguir con su participación, pues asegura que debe seguir con su vida tras la pérdida.

Aylín Mujica vuelve a Top Chef VIP después de la muerte de Mauro Menéndez

Dos semanas después de la muerte de Mauro Menéndez, Aylín Mujica decidió regresar a trabajar y explicó que deseaba continuar con el proyecto porque tenía que ser un ejemplo para sus hijos y familia.

Aylín Mujica compartió un video en Instagram para agradecer el apoyo del público y anunciar su regreso al programa, donde mostrará sus dotes culinarias.

“Como saben estoy viviendo un gran duelo por la partida de mi hijo Mauro y quiero decirles que tengo que seguir siendo fuerte, que tengo que ser un ejemplo para mis hijos y mi familia” Aylín Mujica

Aylín Mujica agradeció al público, amigos y compañeros por el cariño que ha recibido, pues asegura que este tipo de mensajes la ayudan a seguir adelante.

La actriz aprovechó el video para mencionar que Top Chef VIP se estrena el 11 de agosto, día en el que su hijo Mauro Menéndez cumplía años.

Aylín Mujica quiere llegar a la final de Top Chef VIP

Aylín Mujica ha manifestado que está viviendo un duro duelo por la muerte de su hijo y se enfocado en su carrera para seguir adelante.

La actriz expresó en uno de los promocionales de Top Chef VIP que desea llegar a la final: “Yo traigo muchas ganas de llegar lejos, de llegar a la final. Está muy difícil estar aquí”.

20 celebridades forman parte de la quinta Top Chef VIP, entre las que destacan Ninel Conde, La Divaza y Lupillo Rivera.

Por otra parte, Aylín Mujica no ha revelado si las cenizas de su hijo ya fueron trasladadas a Miami y cómo será la ceremonia de despedida.