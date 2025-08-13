Mariazel -de 43 años de edad- desea que Dalilah Polanco llegue a la final de La Casa de los Famosos México 2025 por una interesada razón.

Dalilah Polanco -de 53 años de edad- y Mariazel alternaban en la obra “Dos locas de remate”, por lo que le envió sus mejores deseos.

Mariazel desea que Dalilah Polanco llegue a la final de La Casa de los Famosos México 2025

Dalilah Polanco está dentro de La Casa de los Famosos México 2025, por lo que Mariazel la está reemplazando en la obra.

Mariazel le desea lo mejor a Dalilah Polanco y que llegue a la final, pero no por lo que muchos pensarían.

“Dalilah hasta la final, para que yo termine acá”, dijo Mariazel entre risas, pues quiere que su compañera permanezca en el reality para seguirla supliendo.

Mariazel quiere que Dalilah Polanco permanezca todo el tiempo posible en La Casa de los Famosos México 2025 para que ella siga en su lugar en la obra.

Y es que, la obra “Dos locas de remate” sería de lo mejor de su año.

Mariazel apoya a El Guana en La Casa de los Famosos México 2025

Aunque Mariazel se quiere seguir quedando con el papel de Dalilah Polanco en la obra “Dos locas de remate”, su apoyo incondicional es para El Guana.

Mariazel expresó que El Guana -de 38 años de edad- es su amigo y quiere que gane La Casa de los Famosos México 2025.

“Según yo ahí va, no lo han nominado, lo he visto cantar, eso, que la gente conozca el gran talento que tiene Guana” Mariazel

La conductora cree que La Casa de los Famosos México 2025 es la plataforma perfecta para que El Guana se dé a conocer.

“Le faltaba como que esta exposición, que más gente lo viera y lo conociera”, dijo Mariazel en apoyo a El Guana.

Quien no ha sido nominado a dos semanas del inicio de La Casa de los Famosos México 2025 y se ha ganado el corazón del público.