Mar Contreras -de 44 años de edad- sirvió comida del suelo en La Casa de los Famosos México 2025 y los habitantes ya se enteraron.

Sin embargo, fans del programa detectaron que Shiky -de 53 años de edad- hizo algo peor con la misma comida en La Casa de los Famosos México 2025.

Exhiben a Shiky por malos hábitos al cocinar en La Casa de los Famosos México 2025

Fue Shiky quien cocinó pasta para comer en La Casa de los Famosos México 2025.

Momento en el que fans que siguen el 24/7 detectaron los malos hábitos del presentador al cocinar; por ejemplo, estar tocando su nariz.

Shiky en el confesionario de La Casa de los Famosos México 2025 (YouTube/@lacasafamososmx / Tomada de video)

Por si fuera poco, las cámaras también detectaron el momento en el que Shiky probó un poco de pasta con ayuda de un tenedor.

Mismo que usó Dalilah Polanco para hacer una probada similar, regresando el utensilio al sartén con la pasta de todos.

Posteriormente, Shiky vuelve a hacer lo mismo en un segundo sartén sin cambiar el cubierto.

Esto sumando el hecho de que llega Mariana Botas y también saca con la mano una porción de pasta del sartén .

Critican a Mar Contreras por servir comida del suelo en La Casa de los Famosos México 2025

Fue en la noche de cine de La Casa de los Famosos México 2025 que Mar Contreras fue exhibida ante el resto de los habitantes.

La producción del programa preparó una película titulada Fetuccini Alla Terra, la cual hizo referencia a las recientes acciones de la actriz.

En las imágenes se aprecia que Mar Contreras ayuda a servir la comida, colocando pasta en cada plato.

Sin embargo, hubo algunos fideos que, por descuido, cayeron al suelo.

Con discreción, Mar Contreras los levantó y los colocó en un plato limpio, diciendo que no se podía desperdiciar la comida.

Enseguida sirvió más fideos sobre los que se habían caído y terminó de emplatar.

Las cámaras siguieron el plato hasta Priscila Valverde, quien terminó comiendo la comida que se cayó al suelo.