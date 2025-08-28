Poncho de Nigris -de 49 años de edad- regala una cena para un afortunado o afortunada que vote por su sobrino en La Casa de los Famosos México 2025.

Se trata de Aldo Tamez de Nigris -de 26 años de edad- habitante de La Casa de los Famosos México 2025 que fue nominado en la semana cinco.

Poncho de Nigris ‘compra’ votos para Aldo Tamez de Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Aldo Tamez de Nigirs está en riesgo de ser eliminado de La Casa de los Famosos México 2025.

Como principal estrategia de campaña, Poncho de Nigris prometió una cena con su sobrino de ser salvado de la eliminación.

Los veo en Instagram !!! Ahora si a mover a los mexicanos y latinos!!! Votos masivos!!!! Puro Aldo y puro team noche. UNO X UNO. pic.twitter.com/1AP1SOgh55 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 28, 2025

Para participar, explica Poncho de Nigris, no solo basta con votar por Aldo Tamez de Nigris de aquí hasta la gala de eliminación.

Sino que los interesados en participar para ganar una cena con el futbolista deberán unirse a un canal de difusión llamado “La Ponchiza”.

Será por ese medio donde Poncho de Nigris busca juntar a todos sus fans para acumular la mayor cantidad de votos posibles.

Además de que de entre los miembros del canal saldrá el ganador o ganadora de una cena con Aldo Tamez de Nigris.

De acuerdo con Poncho de Nigris, planeó esta estrategia justo a su sobrino antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2025.

Vamos a sacar un ganador de este canal de difusión para una cena o comida con Aldito. Prometido ! Ahí se va hacer toda la estrategia. #LaCasaDeLosFamososMx3 la ponchiza! Las poncholovers, las ponchitas y team infierno !!! Los veo en Instagram 🔱🤟🏻 pic.twitter.com/kKdFG22VjM — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 28, 2025

Aldo Tamez de Nigris por primera vez nominado en La Casa de los Famosos México 2025

El miércoles 27 de agosto, habitantes de La Casa de los Famoso México 2025 volvieron al confesionario por quinta vez en la temporada.

Una estrategia por parte del cuarto Día estableció que el propósito principal sería nominar por primera vez a los más jóvenes del cuarto Noche.

Por lo que, al final de la noche, Aldo Tamez de Nigris subió a la placa de nominados por primera vez en la temporada.

Y aunque es de los favoritos del público, Poncho de Nigris no quiere dejar nada a la suerte en La Casa de los Famosos México 2025.