Doña Alegría quiere ver a sus nietos triunfar por lo que aprovecha la popularidad de Aldo de Nigris, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2025, para promocionar a Andrea Tamez de Nigris.

Al igual que el habitante de La Casa de los Famosos México 2025, Aldo Tamez de Nigris, Doña Alegría -de 73 años- quiere que productores contraten a Andrea Tamez de Nigris solo por su belleza.

Doña Alegría pide que contraten a Andrea Tamez de Nigris, como pidió Aldo de Nigris de La Casa de los Famosos México 2025

A través de su canal de YouTube, Doña Alegría promociona a Andrea Tamez de Nigris -de 21 años-, hermana de Aldo de Nigris -de 26 años-, actual habitante de La Casa de los Famosos México 2025.

Según Leticia Guajardo, también conocida como Doña Alegría, Aldo de Nigris no es el único destinado a triunfar por su participación en La Casa de los Famosos México 2025, su hermana Andrea Tamez de Nigris, también.

Por lo que hace un llamado a los productores de televisión:

"Ella es una belleza internacional, por favor, llévensela a México y contrátenla" Doña Alegría

Incluso, le pide a Juan Osorio, de 68 años, contratarla para su próxima telenovela puesto que no necesita estudiar ya que está muy loca para lanzarse a la fama.

Aldo de Nigris desea que su hermana, Andrea Tamez de Nigris, sea “descubierta” por productores

De acuerdo con Doña Alegría, Aldo de Nigris desea que productores de televisión, teatro e incluso cine, “descubran” a su hermana Andrea Tamez de Nigris.

Por ello, Aldo de Nigris le pidió a Andrea Tamez de Nigris que asista a las galas de La Casa de los Famosos México 2025, para que su rostro comience a ser conocido.

Pero sobre todo para que productores se den cuenta de su belleza y la inviten a participar en una telenovela, pese a que no estudió actuación.

Andrea Tamez de Nigris (@andrea_denigris / Instagram)

El atleta vio en el reality show de Televisa-Univisión la oportunidad de adentrarse de lleno al mundo del espectáculo, pero también una posibilidad de conseguirle trabajo a su hermana.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Aldo de Nigris se posiciona como uno de los favoritos para llegar a la gran final de La Casa de los Famosos México 2025.