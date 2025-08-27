¿Qué pasó entre Dalilah Polanco, Aldo Tamez de Nigris y Aaron Mercury? La noche de cine subió los ánimos entre los integrantes de La Casa de los Famosos México 2025.

Y es que en las dos películas mostradas se exhibieron varias actitudes en La Casa de los Famosos México 2025 que movilizaron a Dalilah Polanco, de 53 años de edad.

¿Qué pasó entre Dalilah Polanco? Esto pasó tras la noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025

El nombre de Dalilah Polanco se viralizó en las redes sociales luego de que surgió la versión que habría pedido su salida de La Casa de los Famosos México 2025.

Esto luego de que quedó muy movilizada tras la noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025, donde pudo ver algunas de las actitudes de sus compañeros.

A través de las redes sociales se viralizó la noticia de que Dalilah Polanco se encontraba tan enojada que entró al confesionario para hablar con La Jefa.

Ahí Dalilah Polanco habría pedido su salida inmediata de La Casa de los Famosos México 2025 luego de todo lo que habría visto en la noche de cine.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 MANAS ME DICEN QUE DALILAH ESTA TAN ENCABRONADA QUE ACABA DE PEDIR SU SALIDA EN EL CONFESIONARIO #LaCasaDeLosFamososMx — Lolita Denigris Mercury 🍌 (@LolitaPlatan0) August 27, 2025

En medio de las especulaciones sobre la posible salida de Dalilah Polanco de La Casa de los Famosos México 2025, surgió otra versión en la que se aseguraba que esto no era así.

De acuerdo con el usuario en X “Serios y Sinceros”, Dalilah Polanco no pidió su salida de La Casa de los Famosos México 2025 y todo se trató de un rumor.

“Es falso. Dalilah Polanco no pidió su salida, ni siquiera entró al confesionario”, se puede leer en su cuenta de X.

Es FALSO.



Dalilah no pidió su salida. Por si ven Publicado eso.



Ni siquiera a entrado al confesionario y ya publican que pidió su salida.



Recuerden que nosotros a les informamos si llegara a ocurrir, tal y como les informamos de AM cuando salió.#LaCasaDeLosFamososMX — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) August 27, 2025

¿Qué pasó en la noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025 que afecto a Dalilah Polanco?

Tras la noche de cine en La Casa de los Famosos México 2025, Dalilah Polanco se mostró muy afectada.

Dalilah Polanco rompió en llanto en el baño de La Casa de los Famosos México 2025 y aseguró que las imágenes mostradas fueron muy “conmovedoras”.

Frente a las cámaras, Dalilah Polanco confesó que no tenía ganas de hablar, pero señaló que era una situación triste.

“Estuvo muy conmovedora la película. No tengo ganas ni de hablar, qué triste. No está padre esto” Dalilah Polanco

De acuerdo con Pablo Chagra, Dalilah Polanco podría haberse sentido traicionada luego de que en la película descubrió una pequeña traición.

Y es que en ‘Juego sucio’ se mostró que Dalilah Polanco se quejó de los trapos sucios de la cocina.

Ante la falta de higiene, Facundo, Dalilah Polanco, Alexis Ayala y Mar Contreras decidieron no lavar ni recoger nada de la casa.

Sin embargo, Mar Contreras decidió encubrir a Aldo Tamez de Nigris y Aaron Mercury y terminó encubriéndolos.

En la película ‘Un futuro incierto’, Dalilah Polanco se dio cuenta de algunos comentarios del Cuarto Noche sobre ella.