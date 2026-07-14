Tom Holland, el icónico actor de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, compartió una anécdota divertida y autocrítica revelando que Erling Haaland lo “ghosteó“ al no saber quién era.

Durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, Tom Holland confesó que contactó directamente al delantero del Manchester City, Erling Haaland, mediante un mensaje privado para invitarlo a cenar, pero nunca obtuvo respuesta.

“Sí, le envié un mensaje privado, lo invité a cenar y no recibí ninguna respuesta, ni siquiera un rechazo porque no sabe quién soy. Creo que esta experiencia es importante para recuperar mi humildad como actor” Tom Holland

Según sus propias palabras, Haaland ni siquiera rechazó la invitación: simplemente no contestó porque no sabía quién era Tom Holland.

Tom Holland invitó a cenar a Erling Haaland y recibe silencio: “Necesitaba recuperar mi humildad”

Tom Holland reveló en The Tonight Show de Jimmy Fallon que envió un DM a Erling Haaland invitándolo a cenar durante el GP de Mónaco, pero no obtuvo respuesta porque el futbolista no lo conocía.

Durante la anécdota que contó en el programa de Fallon sobre Haaland, Tom Holland bromeó sobre recuperar su humildad como actor, ilustrando cómo la fama en Hollywood no siempre traspasa al mundo del fútbol.

“Recibí un mensaje de alguien invitándome a cenar… No sabía quién era. Casi no veo películas, así que no tengo idea de quiénes son las personas…” Erling Haaland

La anécdota de Tom Holland con Erling Haaland se ha viralizado en redes sociales, y muchos han destacado que el delantero noruego se encuentra enfocado en su carrera deportiva y no ve películas, razón por la cual no reconoció el nombre del actor hasta que alguien le mencionó “Spider-Man”.

El propio Erling Haaland confirmó en un programa noruego que ignoró el mensaje pensando que era de un desconocido, incluso prometió responder y el incidente se convirtió en una de las anécdotas más comentadas del momento.