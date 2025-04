Él es Pedro Sola, conductor de Ventaneando que se hizo viral por confundir Hellmann’s con McCormick, pero ha sabido reinventarse.

Pedro Sola se ha convertido en uno de los conductores más queridos de Ventaneando, pero también ha protagonizado algunas polémicas que lo han colocado en el ojo del huracán.

Es por ello por lo que a continuación te contamos quién es Pedro Sola, el conductor de Ventaneando.

Pedro José Sola Murillo, mejor conocido como Pedro Sola, nació el 28 de enero de 1947 en Veracruz, aunque nunca pensó que se convertiría en un referente de la televisión mexicana.

A diferencia de otros conductores de Ventaneando, Pedro Sola no estudió periodismo, pero se ha sabido desarrollar en la industria del espectáculo.

Pedro Sola presume que es uno de los conductores que más tiempo tiene en Ventaneando y es que estuvo desde el inicio de la emisión.

Pese a que tiene un gran carisma, Pedro Sola también ha protagonizado varias polémicas por los comentarios que realiza en Ventaneando.

Pedro Sola se ha convertido en una figura muy querida de la televisión porque ha sabido reinventarse para poder llegar a otras generaciones.

Además de su trabajo en Ventaneando, Pedro Sola se ha desarrollado como actor en la televisión y en el teatro.

Pedro Sola tiene 78 años de edad.

Desde hace varios años, Pedro Sola mantiene relación sólida con un hombre que conoció hace más de 20 años.

Pedro Sola ha confesado que le lleva a su pareja 30 años de diferencia, pero eso no ha evitado que mantengan una relación estable.

Se desconoce la identidad de la pareja de Pedro Sola, pero el conductor se ha referido a él como un gran hombre, divertido y muy inteligente.

Pedro Sola es del signo zodiacal Acuario.

De acuerdo con la astrología, los acuarios son personas intelectuales con un espíritu independiente.

Además destacan que son personas humanitarias, con una mente creativa que son capaces de dar soluciones innovadoras.

Pedro Sola no tiene hijos, sin embargo siempre se ha mostrado muy cercano a sus sobrinos, con quienes incluso ha viajado.

En diversas ocasiones, Pedro Sola ha señalado que nunca tuvo el sueño de convertirse en padre.

Pedro Sola es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pero, Pedro Sola quiso estudiar para ser actor, pero su papá le dijo que se iba a morir de hambre.

Sin embargo, Pedro Sola si logró tener algunas clases de actuación y participó en algunas obras.

Pedro Sola ejerció como Economista y muchas veces ha recordado esta etapa en Ventaneando.

Sin embargo, la vida de Pedro Sola dio un giro de 180° cuando en 1996 Pati Chapoy lo invitó a ser parte de Ventaneando.

A partir de ese momento, Pedro Sola se ha consolidado como uno de los conductores principales de Ventaneando, aunque también ha participado en otros proyectos.

Mientras se desarrollaba en Ventaneando, Pedro Sola no dejó su como economista.

Pero, con el éxito que estaba teniendo en Ventaneando dejó su trabajo y se dedicó por completo al mundo del espectáculo.

“Fui economista, no sé por qué trabajé de economista y me mantuve en ese trabajo por 27 años de mi vida. O sea que no fue nada malo. Tal vez no fui el mejor economista del mundo, pero siempre me esforcé”

Pedro Sola