Susana Zabaleta calificó las declaraciones de Pedro Sola sobre el maltrato animal como una “cagadota” pues aseguró que tales mensajes solo fomentan el odio y la intolerancia hacia diversos sectores de la sociedad.

“Sí, creo que fue una cagadota lo que hizo, una gran cagadota” Susana Zabaleta

De manera contundente, Susana Zabaleta criticó duramente que la disculpa pública de Pedro Sola fuera leída, argumentando que la falta de espontaneidad le resta sinceridad al arrepentimiento.

Además, sugirió que, de ser ella la dueña de la empresa, habría tomado medidas más drásticas contra el presentador de Ventaneando.

Susana Zabaleta cuestiona las disculpas de Pedro Sola por comentarios sobre maltrato animal

Durante un encuentro con los medios en el teatro Libanés, Susana Zabaleta expresó una crítica severa hacia el conductor Pedro Sola tras sus polémicos comentarios sobre los perros y la forma en que este se disculpó públicamente.

"Lo que pasa es que aquí no hay una mayonesa..." 😱 Susana Zabaleta reaccionó a la disculpa que Pedro Sola ofreció tras la polémica por los perritos y aseguró que no le pareció sincera, pues considera que cuando alguien se disculpa de corazón no necesita leer un texto.

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La actriz y cantante de 61 años de edad calificó las declaraciones de Pedro Sola sobre el maltrato animal como “una cagadota”.

Susana Zabaleta puso en duda la sinceridad del presentador de Ventaneando al señalar que sus disculpas fueron leídas y no espontáneas.

Afirmó que “uno cuando le sale del corazón no lee una disculpa” y que cuando alguien quiere decir la verdad, simplemente la dice sin necesidad de un papel.

De forma irónica, la actriz comentó que en esta ocasión no había “una mayonesa que se lo celebre”, haciendo referencia al famoso error publicitario que Pedro Sola cometió años atrás.

“Lo que pasa es que aquí no hay una mayonesa que se lo celebre, ¿no? Disculpas leídas. Wow. Uno cuando le sale del corazón no lee una disculpa. Cuando alguien te quiere decir la neta, te la dice” Susana Zabaleta

Susana Zabaleta lamenta que comentarios como los de Pedro Sola fomentan discursos de odio

Susana Zabaleta expresó su tristeza y preocupación por este tipo de situaciones, pues considera que contribuyen a fomentar discursos de rechazo y odio.

Incluso comparó la actitud del conductor de Ventaneando con la de personas homofóbicas o misóginas.

“A mí me da mucha tristeza que pasen esas cosas, porque así son los homofóbicos, así son la gente que nos odia, las mujeres, o sea, no sé, hacer más grande el odio” Susana Zabaleta

Al ser consultada sobre si debería haber sanciones para figuras públicas que emiten este tipo de mensajes, Zabaleta mencionó que, aunque no sabe qué medidas tomarían otros, si ella fuera la dueña de la empresa ya hubiera actuado de otra manera.

“No, eso sí no sé. Pues si yo fuera el dueño, pues ya hubiera actuado de otra manera” Susana Zabaleta

Susana Zabaleta ofreció estas declaraciones mientras participaba como madrina de las 200 representaciones de la obra “La nota”.