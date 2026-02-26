Tras días de escándalo, Rauw Alejandro se pronuncío vía X para defenderse ante la polémica que desataron las opiniones de Cazzu por su reciente colaboración junto a Tainy y Jhayco.

“En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre” Rauw Alejandro

El cantante puertorriqueño enlistó los motivos por los cuales considera no hizo mal en aceptar la colaboración que terminó incomodando a Cazzu.

Y es que un par de cosas que defendió Rauw Alejandro fueron que él no escribió el polémico verso y que no lo leyó como una falta de respeto cuando lo escuchó por primera vez.

Rauw Alejandro hace un llamado de paz y amor en medio de polémica con Cazzu

En su escrito, Rauw Alejandro también dijo entender el sentimiento por el que podría estar pasando Cazzu desde el lanzamiento de la colaboración.

El cantante defendió incluso que la trapera es libre de interpretar el verso de manera diferente, así como se tiene que respetar el que le haya generado incomodidad.

“Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta” Rauw Alejandro

Rauw Alejandro (@rauwalejandro / Instagram )

Rauw Alejandro también aprovechó el espacio en redes para hacer un llamado al respeto en medio de la polémica.

En un primer punto, pidió a medios de comunicación y fans el no tratar de sacar la situación y sus palabras de contexto, pues desde su parte dijo no tener conflictos con nadie.

Finalmente, el cantante firmó su escrito con “paz y amor”, asegurando que lo único que debe prevalecer es la música, el trabajo y el amor.