Pese a que el pleito de declaraciones con Cazzu no se ha enfriado, Christian Nodal aprovechó el momento para un nuevo adelanto de lo que será su nueva canción.

“¿Quién esperando este rolón?“, escribió Nodal en un video donde se graba tocando la guitarra y cantando para sus seguidores parte del material próximo a ser estrenado.

Christian Nodal deja pasar polémica con Cazzu y promociona “Incompatibles”

Desde hace días, Christian Nodal ya había anticipado el lanzamiento de “Incompatibles”. La canción promete ser un tema de desamor como muchos de sus éxitos.

El cantante anunció que el gran estreno de “Incompatibles” en plataformas digitales será para el próximo 5 de marzo de 2026.

Este video de Christian Nodal llega a pocos días de que agitara las aguas de la polémica al irse en contra de Cazzu.

En sus canales de difusión, el cantante se mostró molesto por las declaraciones de su ex en torno a una colaboración donde hicieron referencia a su rápido matrimonio tras separarse de la argentina.

Para muchos fue un recordatorio de su abandono paterno, mientras que para Christian Nodal fue un verso que recordó lo “enamoradizo” que es.

Sin embargo, todo parece indicar que el cantante pretende dejar la polémica de lado y enfocarse en el estreno de “Incompatibles”.

Por lo pronto, ni Christian nodal ni Cazzu se han dado réplica de los últimos señalamientos que engloban la paternidad del cantante.