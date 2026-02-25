Nodal reta a Cazzu para que demuestre con evidencias las veces que le haya negado algo a su hija, acusando que todo es una estrategia publicitaria de la cantante:

“Me encantaría que se mostraran las pruebas de cada acusación. que ha hecho. Tantos métodos que existen para promocionar una gira...” Christian Nodal

En un segundo punto, Christian Nodal pidió consejo a sus seguidores para “ejercer sus derechos como padre”, dado que no ha podido llegar a un acuerdo con Cazzu en cuando a la convivencia con su hija.

Christian Nodal asegura acuerdos inaceptables por parte de Cazzu en pleito legal

Desde días pasados, Christian Nodal ha hecho uso de sus canales de difusión para exponer detalles de su pasada relación y los conflictos por la custodia de Inti.

En esta ocasión, Christian Nodal se defendió asegurando que no abandonó a su hija como lo ha señalado Cazzu.

Christian Nodal, cantante. (Agencia México)

De acuerdo con el sonorense, su “distancia” y “silencio” radican en que ha hecho “todo lo posible” para buscar un arreglo que vele por el “interés superior” de su bebé.

Entre los reclamos, Christian Nodal negó todas las acusaciones que Cazzu ha hecho el último año.

Una de ellas cuando reveló que el cantante no concedía los permisos necesarios para que Inti viaje con su madre por motivos de trabajo.

“Cuando ella no tenía visa de trabajo para cumplir con la fecha que tenía anunciada y cerrada en USA, se inventó los permisos negados para viajar con nuestra hija. Sin mostrar una sola prueba” Christian Nodal

En esta misma línea, Christian Nodal aseguró que en su momento trató de llegar a un acuerdo en instancias argentinas.

Sin embargo, supuestamente Cazzu pedía condiciones inaceptables e injustas en el tema de la manutención .

En sus palabras, ahora el cantante espera que en México le den la “justicia” que está buscando para él y su hija:

“Ante la falta de acuerdo, procedí legalmente desde mi país con la misma intención básica: que un juez regule los días de convivencia con nuestra bebé y establezca una cifra de manutención clara. En ese proceso me encuentro” Christian Nodal

“No puedo soportar este dolor que me parte”, dice Christian Nodal por su hija

En un último punto, Nodal habló de cómo esta situación lo ha afectado sentimentalmente por su hija Inti.

Christian Nodal afirma no soportar el distanciamiento , diciendo que no abandonó a su hija y que la única vía que le queda es la legal.

“Y discúlpenme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos” Christian Nodal

Christian Nodal filtra la lista de canciones de su nuevo álbum (@nodal / Instagram )

Este nuevo pleito en la expareja surgió a raíz de que Cazzu fijara su postura en torno a una canción de Tainy en la que se hizo referencia.

Siendo que un verso de la canción recordó en redes sociales el abandono que Christian Nodal ejerció en su hija recién nacida y durante la etapa posparto de la cantante.

Situación que llevó al cantante a dar réplica de la postura de Cazzu.