Florencia Cazzuchelli, hermana de Cazzu, se sumó a la polémica contra Christian Nodal con el mensaje que le dedicó al cantante en redes sociales y en el que le recomienda asistir a terapia psicológica:

“Es increíble lo que hace y dice la gente solo por unos ‘likes’. Anda a terapia” Florencia Cazzuchelli

La hermana de la trapera argentina dejó en claro que Christian Nodal solo busca exposición ante sus seguidores con las declaraciones que ha dado en sus canales de difusión.

Florencia Cazzuchelli incluyó un mensaje de apoyo y admiración para Cazzu, en el que reconoce su trayectoria musical y el alcance que tiene en la actualidad como artista.

¿Qué dijo Christian Noda de Cazzu? Canción termina en pleito personal

La hermana de Cazzu salió en defensa de la cantante luego de que Christian Nodal comenzara a hacer públicos detalles de lo que fue su relación con la argentina.

En declaraciones recientes, el cantante sonorense retó a la madre de su hija a denunciar con pruebas su aparente abandono paterno, además de señalar que está haciendo todo lo legalmente posible para llegar a un acuerdo en la custodia de Inti.

Cazzu (@el.rey.tocinomx / Instagram)

Del mismo modo, Christian Nodal señaló a un artista musical de “provocar un infierno” cuando Cazzu estaba embarazada de Inti.

Y aunque el cantante no dio nombres, muchos especularon que se trataba de un ex de la argentina.

La polémica entre Cazzu y Christian Nodal sumó este nuevo episodio tras el lanzamiento de Rosita, de Rauw Alejandro, Jhayco y Tainy, por una controvertida frase.

El verso “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal” fue interpretado como alusión a su rápido matrimonio que tuvo tras terminar con Cazzu.

La cantante reaccionó primero en redes, expresó molestia y dejó de seguir a los artistas, reforzando versiones de desacuerdo por la referencia incluida.