En medio de la polémica de declaraciones que Christian Nodal de 27 años de edad, está viviendo contra Cazzu, se dio a conocer que se cancelaron dos conciertos del cantante.
Para las fechas programadas en marzo para concierto de Christian Nodal en Acapulco y Puebla en Pa’l Cora Tour, fueron totalmente canceladas asegurando que es una decisión ajena al cantante.
Conciertos de Christian Nodal en Acapulco y Puebla son cancelados
Christian Nodal sigue en su Pa’l Cora Tour por la república mexicana, sin embargo, esta vez se dio a conocer que dos de sus conciertos programados para marzo fueron cancelados.
Con fecha del 28 de marzo para Acapulco en la Arena GNP Seguros y el 20 de marzo en Puebla en el Centro Expositor, es que los conciertos fueron totalmente cancelados.
A través de comunicados por las sedes de los conciertos y la boletera, es que se dio a conocer que ambas fechas para el show de Christian Nodal fueron canceladas.
Asimismo, se dio a conocer que debido a que los conciertos no fueron pospuestos, fans pueden reclamar su reembolso a partir del 4 de marzo, si compramos tickets físicos. Sin embargo, para las compras en línea, este se hará de forma automática.
¿Por qué Christian Nodal canceló conciertos? Esto se dijo
Christian Nodal canceló dos fechas de conciertos siendo Acapulco y Puebla las sedes que se quedarán sin Pa’l Cora Tour, pero ¿a qué se debió?
En los dos comunicados compartidos -por GNP Seguros y Funticket-, se asegura que los motivos son ajenos a Christian Nodal y sus “promotores”, sin especificar el motivo de la cancelación.
“Las fechas del artista Christian Nodal programadas en las ciudades de Puebla y Acapulco han sido canceladas por razones logísticas ajenas al artista y a la empresa promotora”.Comunicado de Funticket.
Sin embargo, la cancelación de estos conciertos se da en medio de la nueva polémica de Christian Nodal con mensajes enviados a Cazzu, la mamá de su hija, rechazando versiones legales sobre violencia vicaria y de más.
Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado sobre la cancelación de sus conciertos en Acapulco y Puebla.