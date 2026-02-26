En medio de la polémica de declaraciones que Christian Nodal de 27 años de edad, está viviendo contra Cazzu, se dio a conocer que se cancelaron dos conciertos del cantante.

Para las fechas programadas en marzo para concierto de Christian Nodal en Acapulco y Puebla en Pa’l Cora Tour, fueron totalmente canceladas asegurando que es una decisión ajena al cantante.

Conciertos de Christian Nodal en Acapulco y Puebla son cancelados

Christian Nodal sigue en su Pa’l Cora Tour por la república mexicana, sin embargo, esta vez se dio a conocer que dos de sus conciertos programados para marzo fueron cancelados.

Con fecha del 28 de marzo para Acapulco en la Arena GNP Seguros y el 20 de marzo en Puebla en el Centro Expositor, es que los conciertos fueron totalmente cancelados.

A través de comunicados por las sedes de los conciertos y la boletera, es que se dio a conocer que ambas fechas para el show de Christian Nodal fueron canceladas.

Asimismo, se dio a conocer que debido a que los conciertos no fueron pospuestos, fans pueden reclamar su reembolso a partir del 4 de marzo, si compramos tickets físicos. Sin embargo, para las compras en línea, este se hará de forma automática.

Concierto de Christian Nodal en Acapulco es cancelado. (Instagram/arenagnpseguros)

¿Por qué Christian Nodal canceló conciertos? Esto se dijo

Christian Nodal canceló dos fechas de conciertos siendo Acapulco y Puebla las sedes que se quedarán sin Pa’l Cora Tour, pero ¿a qué se debió?

En los dos comunicados compartidos -por GNP Seguros y Funticket-, se asegura que los motivos son ajenos a Christian Nodal y sus “promotores”, sin especificar el motivo de la cancelación.

“Las fechas del artista Christian Nodal programadas en las ciudades de Puebla y Acapulco han sido canceladas por razones logísticas ajenas al artista y a la empresa promotora”. Comunicado de Funticket.

Conciertos de Christian Nodal en Acapulco y Puebla son cancelados. (Instagram/funticketmx)

Sin embargo, la cancelación de estos conciertos se da en medio de la nueva polémica de Christian Nodal con mensajes enviados a Cazzu, la mamá de su hija, rechazando versiones legales sobre violencia vicaria y de más.

Hasta el momento, Christian Nodal no se ha pronunciado sobre la cancelación de sus conciertos en Acapulco y Puebla.