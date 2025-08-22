Ninel Conde -de 48 años de edad- salió particularmente cancelada tras su participación de tres semanas en La Casa de los Famosos México 2025.

Sin embargo, la cantante tiene otros datos, mismos que presumió para demostrar cómo crecieron sus números en Instagram pese a que era de las habitantes más funadas.

Ninel Conde se burla de lo que dicen de ella por La Casa de los Famosos México 2025

Ninel Conde fue de las figuras más polémicas de La Casa de los Famosos México 2025.

Lo que llevó a usuarios en redes sociales a opinar cosas como que “estaba acabando con su carrera”.

Ninel Conde en Instagram (Instagram | Capturas de pantalla)

Pero, contrario a lo que muchos imaginaban, Ninel Conde tuvo una interacción positiva en Instagram, aumentando más de 28 mil seguidores como habitante del reality show.

“¿Cómo fue? ¿Y entonces?“, fue lo que escribió Ninel Conde para echar en cara a sus haters que, al parecer, no fue tan odiada como se estuvo diciendo en Instagram.

Del mismo modo, la cantante compartió capturas de algunas encuestas que se hicieron durante la semana que estuvo nominada en La Casa de los Famosos México 2025.

Por lo que se aprecia, en algunas páginas Ninel Conde tenía un apoyo fuerte y marcado ; aún así, no fue suficiente para ser salvada de la eliminación.

Y aunque la cantante sigue siendo señalada a casi una semana de su salida, ella se ha mantenido firme en las declaraciones que ha dado en torno a su experiencia.

Reconociendo, más que nada, que fue víctima de una “guerra sucia” que buscaba dañar su imagen dentro de La Casa de los Famosos México 2025.

Ninel Conde (Instagram | @lacasafamososmx)

Ninel Conde niega haber sido la villana de La Casa de los Famosos México 2025

Si algo fue tendencia en redes sociales, fue el constate señalamiento de usuarios en mostrar a Ninel Conde como una de las villanas de La Casa de los Famosos México 2025.

Algunos de los motivos eran que, aparentemente, la cantante solía manipular diversas situaciones a su favor.

Pese a todo, Ninel Conde asegura que fue auténtica dentro de La Casa de los Famosos México 2025 y que no hizo nada de lo que se le estuvo acusando.