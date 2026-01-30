Muere Pedro Torres a los 72 años de edad tras padecer esclerosis lateral amiotrófica; el productor y director fue pionero en la creación de reality shows en México.

Pedro Torres fue exesposo de Lucía Méndez, quien estuvo al pendiente de su salud hasta sus últimos días.

¿De qué murió Pedro Torres? El productor padecía esclerosis lateral amiotrófica

Pedro Torres reveló que padecía esclerosis lateral amiotrófica en agosto de 2025 y fue reservado sobre los detalles de su enfermedad.

Lamentablemente, Pedro Torres murió tras atravesar por las secuelas de esta enfermedad, la cual limitaba su movilidad y dificultó su habla.

Pedro Torres (Instagram/@ptorres)

El productor realizó reuniones con sus seres queridos para despedirse y videos para que lo recordaran.

La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro, encargadas de controlar los músculos voluntarios.

Esta enfermedad afecta el habla y respiración, además de que no tiene cura.

Una de las últimas apariciones públicas de Pedro Torres fue en diciembre de 2025, cuando recibió la “Medalla Manuel Acuña” en Saltillo en compañía de su exesposa, Lucía Méndez.

Pedro Torres (Instagram/@ptorres)

Pedro Torres se despidió de su familia tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica

La familia de Pedro Torres estuvo junto a él durante toda su enfermedad; incluso, el productor organizó reuniones con sus amigos para despedirse de ellos, según reveló Gustavo Adolfo Infante en 2025.

Pedro Torres fue director y productor de series, reality shows y videos musicales.

Fue de los primeros productores en traer formatos de telerrealidad como Big Brother y series como Mujeres Asesinas.

El productor también innovó en los videos musicales de cantantes como Luis Miguel, Juan Gabriel y Emmanuel.