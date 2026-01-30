Ante la muerte de Pedro Torres, Lucía Méndez de 71 años de edad, compartió sus sentimientos sobre el fallecimiento de quien fue su esposo y padre de su único hijo.

En las últimas semanas de vida de Pedro Torres de 72 años de edad, Lucía Méndez se mostraba dolida al ver el deterioro de salud del productor tras su diagnóstico sin cura.

Lucía Méndez se despide de Pedro Torres con emotivo mensaje

El 30 de enero de 2026 murió el productor Pedro Torres rodeado de su familia, según se informó, y a lo que Lucía Méndez reaccionó dolida.

Con un post en sus redes sociales fue que la actriz se despidió de su exesposo y el padre de su único hijo, Pedro Antonio Torres.

Lucía Méndez recordó que a pesar de haberse divorciado, ambos fueron cercanos como familia. Además, aduló al “genio” y “visionario” que fue Pedro Torres.

La actriz cerró su mensaje a su exesposo recordando que el productor siempre proyectó luz “en tu trabajo y en nuestras vidas”, además de compartir una fotografía donde lucen ambos de pareja y su hijo cuando era un bebé.

Lucía Méndez se despide de Pedro Torres. (@luciamendezof)

Lucía Méndez se mostraba dolida por la salud de Pedro Torres

Lucía Méndez compartió un mensaje tras darse a conocer la muerte de Pedro Torres, situación que la mantenía dolida desde que comenzó a tener deterioro en su salud.

Según la periodista Ana María Alvarado, pudo ver a Lucía Méndez cuando ya se sabía que Pedro Torres tenía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y su salud estaba siendo afectada, siendo que se mostró consternada por la situación.