Lucía Méndez -de 71 años de edad- habla de la polémica por fotos en el funeral de Pedro Torres.

La actriz y su hijo Pedro Antonio Torres fueron criticados tras fotografiarse junto al féretro de Pedro Torres durante su funeral.

Lucía Méndez se defiende tras polémica por fotos en funeral de Pedro Torres

Tras una misa en memoria de Pedro Torres, Lucía Méndez habló con los medios sobre las críticas por fotografiar a su hijo en el funeral de su exmarido.

“El día del velorio, en primer lugar era un evento privado y en segundo lugar, hay medios que hacen todo para vender” Lucía Méndez

Lucía Méndez y Pedro Torres. (Agencia México )

Lucía Méndez acusó a los medios de buscar cualquier motivo para generar polémica y mencionó que el funeral de Pedro Torres era privado.

Por lo que no debían de difundirse imágenes de un momento tan íntimo.

La actriz asegura que está tranquila tras la muerte de Pedro Torres, pues el productor ya descansa en paz tan enfrentar Esclerosis lateral amiotrófica.

Por otro lado, Pedro Antonio Torres respondió a las críticas, mencionando que a lo largo de los meses vivieron un duelo muy doloroso por la enfermedad de Pedro Torres.

Es por eso que tras la muerte de Pedro Torres decidieron sacar fotos, ya que esta era una de las pasiones del productor y decidieron honrarlo.

“Lo honramos a él tomando fotos, por celebrarlo, por honrarlo con alegría. Sé que mi papá nos ve desde arriba y le da mucho gusto que nos tome fotos con él” Pedro Antonio Torres

Lucía Méndez da detalles de los últimos días de Pedro Torres

Pedro Torres confirmó que padecía Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a mediados de 2025, pero la enfermedad le habría sido diagnosticada un año antes.

Lucía Méndez narra que Pedro Torres estuvo acompañado de su familia durante toda su enfermedad y que hubo un momento donde ya no hablaba.

“Todo el tiempo estuvimos con él, todo el tiempo lo animamos. Cuando hablaba perfecto, cuando ya no hablaba, hablamos nosotros” Lucía Méndez

Pedro Torres también habría enfrentado episodios de tristeza y su familia fue quien lo alentó a seguir luchando.

Lucía Méndez le deseó lo mejor a quienes padece ELA y mencionó que esta enfermedad tiene tratamientos muy caros.

La actriz contó que fueron 6 meses complicados, pues tanto Pedro Torres como su familia sufrieron los estragos de esta enfermedad.