Pedro Torres dejó instrucciones para que se grabaran sus últimos momentos antes de morir, los cuales quería plasmar en un último proyecto.

El viernes 3 de enero murió el productor Pedro Torres, pionero de los realities en México y como tal, quiso mostrar su vida hasta el final.

Pedro Torres quería grabar hasta los últimos momentos de su vida

El periodista Beto Tavira reveló a Ventaneando, que trabajaba con Pedro Torres para realizar un proyecto biográfico donde buscaba grabar hasta sus últimas horas de vida.

La idea de Pedro Torres no se pudo concretar tras su muerte, pero el productor tenía claro que quería mostrar todos los aspectos de su vida tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrífica (ELA).

“Me buscó porque quería que yo participara con él para hacer primero un documental sobre su vida” Beto Tavira

Pedro Torres, productor. (Agencia México)

Pedro Torres quería mostrar las últimas 24 horas de su vida, por lo que comenzó a planear su proyecto biográfico antes de enfrentar las secuelas de su enfermedad.

“Pero Pedro Torres tenía una particular fijación en que se hablara sobre los últimos momentos de su vida, sobre estas casi, casi 24 horas previas a la muerte” Beto Tavira

Pedro Torres quería generar “rating” con su vida y muerte

Tras trabajar en importantes proyectos y con artistas de renombre en México, Pedro Torres quería cerrar su carrera con un último trabajo que generara “rating”.

Pedro Torres fue sigiloso tras ser diagnosticado con ELA y dejó instrucciones claras de cómo quería despedirse de la vida, incluso había formado su voluntad anticipada.

“Las palabras exactas, decía: ‘Esto va a generar mucho rating.’ Me dijo: ‘Yo soy un ególatra. A mí me encanta que se vea mi vida, que se vea mi trayectoria’” Beto Tavira

El productor buscaba que su vida fuera plasmada y llamara la atención, pues no tenía problemas de exponer la realidad de su situación.

A mediados de 2025, Pedro Torres confirmó que padecía ELA y se vio arropado por su familia hasta sus últimos días.

Tenido a su enfermedad, Pedro Torres ya no pudo concretar su proyecto biográfico, pero Beto Tavira asegura que él sí buscaba que sus últimos días fueran expuestos.

Hasta el momento, se desconoce si la familia continuará con los proyectos sobre la vida de Pedro Torres o si habrá algún documental.