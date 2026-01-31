Patricia Reyes Spíndola era amiga de Pedro Torres y recordó la polémica sesión de fotos que hizo con el productor sobre cáncer de mama.

El viernes 30 de enero murió Pedro Torres, productor y pionero de los realities shows en México.

Patricia Reyes Spíndola recordó la polémica sesión de fotos que le hizo Pedro Torres

En entrevista con De Primera Mano, Patricia Reyes Spíndola -de 72 años de edad- habló de su amistad con Pedro Torres, con quien también trabajó en Mujeres Asesinas.

Patricia Reyes Spíndola padeció cáncer de mama en 2011 y tras superar la enfermedad, Pedro Torres le propuso hacer una sesión de fotos.

“Cuando lo del cáncer, él me regaló unas fotos fantásticas que él produjo, muy atrevidas, tanto que nadie nos las quería publicar, preciosas fotos” Patricia Reyes Spíndola

#ENVIVO Patricia Reyes Spíndola le da el ÚLTIMO ADIÓS al productor Pedro Torres, recuerda cuando trabajó junto a él en Mujeres Asesin4s #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/kRDNoYNQyY — De Primera Mano (@deprimeramano) January 30, 2026

En dicha sesión, Patricia Reyes Spíndola mostró las cicatrices que dejó la enfermedad en sus senos.

“Él me decía: ‘Vamos hacer travesuras’ y sí, era un espíritu alegre, travieso”, mencionó Patricia Reyes Spíndola.

El maquinista Julio Arroyo, compartió las fotos a las que Patricia Reyes Spíndola se refería, donde se ve a la actriz modelando en diversos escenarios, donde sus senos son los protagonistas.

“(…) Estas fotos fueron consideradas muy fuertes y nadie quiso publicarlas. Pero sin duda, tienen el sello de calidad de uno de los más grandes productores” Patricia Reyes Spíndola

Patricia Reyes Spíndola recuerda la última vez que vio a Pedro Torres

Pedro Torres y Patricia Reyes Spíndola se vieron por última vez en Miami, donde pudieron convivir antes de que el productor fuera diagnosticado con esclerosis.

“Fue padrísimo. Él venía en bicicleta (…) nos juntamos para comer”, contó Patricia Reyes Spíndola.

La actriz recuerda a Pedro Torres como un hombre creativo, quien en medio de la pandemia, le propuso hacer una sesión de fotos por Zoom.

Patricia Reyes Spíndola menciona que su amigo era innovador y atrevido en el su carrera, pero también en su vida.

Pedro Torres fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica y dio a conocer su enfermedad en septiembre de 2025.

La familia del productor decidió despedirlo en una ceremonia privada, a la cual acudieron amigos y colegas del Pedro Torres.