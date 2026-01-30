Pedro Torres Castilla, exesposo de Lucía Méndez y productor de Televisa murió hoy 30 de enero rodeado de su familia luego de haber recibido un homenaje tras recibir un diagnóstico de una enfermedad sin cura.

Pero ¿de qué murió Pedro Torres? Su familia confirmó el diagnóstico que le dieron y motivo por el que en los últimos días dedicaban oraciones por su salud.

¿De qué murió Pedro Torres? El productor fue diagnosticado con ELA

El productor Pedro Torres de 72 años de edad, murió tras haber recibido el diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura.

Según la información dada sobre la salud del productor de Televisa, este recibió el diagnóstico de ELA en agosto de 2025 donde le dijeron “no queda mucho tiempo” por lo que sus últimos meses de vida su familia se dedicó a estar cercana a él y a rendirle incluso homenajes.

Información dada por Ana María Alvarado, en diciembre de 2025 realizaron un homenaje a Pedro Torres donde le entregaron una presea por su trayectoria y donde agradeció con un discurso hecho con ayuda de Inteligencia Artificial (IA) debido a los dificultades para hablar que tenía por la ELA.

Pedro Torres murió rodeado de su familia

El 30 de enero de 2026 la familia de Pedro Torres dio a conocer la muerte del productor, compartiendo que esto sucedió rodeado de sus tres hijos:

Pedro Antonio Torres

Apolonia Torres

Emilia Torres

Asimismo, se compartió que también estuvo otra familia presente cuando Pedro Torres murió, como su madre, sobrinos y a quiénes llamaron “familia extendida”.

Familia de Pedro Torres confirma su muerte. (@ptorres)

Aunque se agradecieron las “muestras de cariño y solidaridad” que el productor tuvo, dieron a conocer que su velorio se realizaría de forma privada por lo que pidieron respeto al duelo que atraviesan.

Por otra parte, explicaron que sí habrá cercanía de forma pública con misas a Pedro Torres de las que se informará más adelante la fecha y el horario.