El influyente productor musical británico William Orbit murió en su hogar el 23 de junio de 2026 a los 69 años, pero no se especificaron las causas del deceso.

Tuvo un papel crucial en la revitalización de la carrera de Madonna mediante el aclamado álbum Ray of Light, el cual fusionó la electrónica con el pop global.

Además, a lo largo de su trayectoria colaboró con artistas de renombre como Blur, U2, Britney Spears, Pink y Queen, aportando una estética sonora sofisticada y experimental.

¿De qué murió William Orbit, productor británico que colaboró con grandes estrellas?

A través de las redes sociales amigos y familiares compartieron un comunicado para confirmar la muerte del productor William Orbit.

“Con profunda tristeza, la familia y los amigos de William Orbit anuncian que William falleció en su hogar el 23 de julio de 2026. Estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento. Nosotros y tantas personas cuyas vidas tocó a través de su música, amistad y amabilidad lo extrañaremos muchísimo. Pedimos amablemente que se respete la privacidad de la familia y los amigos cercanos de William durante este momento difícil” Comunicado muerte del productor William Orbit

Murió William Orbit, productor británico de estrellas (@williamorbit / Instagram )

Sin embargo, se desconocen las causas exactas de la muerte del productor británico y es que no se especificó más detalles sobre su deceso.

Sus seres queridos compartieron un mensaje pidiendo respeto a la privacidad de la familia y destacando que Orbit “tocó la vida de tantas personas a través de su música, su amistad y su bondad”.

En una entrevista de 2021 con The Guardian, William Orbit reveló haber sufrido un episodio psicótico en 2017 debido al consumo de drogas, también mencionó que logró recuperarse tras recibir tratamiento.

No existe información que vincule este hecho pasado con su muerte, por lo que se espera que en los próximos días se den más detalles sobre su deceso.

A lo largo de su trayectoria William Orbit trabajó con grandes artistas

William Orbit fue un prolífico productor y músico que colaboró con una vasta lista de artistas internacionales de diversos géneros, desde el pop masivo hasta el rock experimental y la electrónica.

Su currículum incluye colaboraciones con:

Madonna: Su trabajo más aclamado fue en el álbum Ray of Light (1998), donde fue coescritor y coproductor. También colaboró en los discos Music (2000) y MDNA (2012), así como en la banda sonora de la película American Pie y un remix de “Erotica”.

Blur: Produjo gran parte del aclamado álbum 13 (1999), aportando un sonido electrónico y experimental a temas como “Tender” y “Coffee & TV”. También tuvo una colaboración puntual en el disco Think Tank (2003).

All Saints: Fue el responsable de grandes éxitos como “Pure Shores” y “Black Coffee”. Su última colaboración acreditada con ellas fue en el álbum Testament (2018) con el tema “After All”.

U2: Trabajó en la producción y arreglos de canciones como “Electrical Storm” y “The Hands That Built America”.

Britney Spears: Formó parte del equipo de productores del álbum Britney Jean (2013).

Pink: Colaboró en el single “Feel Good Time” (2003) para la banda sonora de Los ángeles de Charlie: Al límite y trabajó en el álbum Try This.

Robbie Williams: Trabajó con el cantante británico en diversas producciones a lo largo de su carrera.

No Doubt: Participó como productor para la banda estadounidense.

Queen: Produjo el tema “There Must Be More to Life Than This”, que incluyó voces de archivo de Freddie Mercury y Michael Jackson, y también trabajó en “Let Me in Your Heart Again”

Prince

The Cure

Depeche Mode

Cocteau Twins

Peter Gabriel

Beck

Kraftwerk

Beth Orton (incluyendo su álbum The Painter)

Katie Melua (en el disco The House)

Melanie C (en su debut Northern Star)

Sarah McLachlan

Belinda Carlisle

Ricky Martin

Chris Brown

Seal

Étienne Daho

Sugababes

The Joy Formidable

FKA twigs

Addison Rae

Además de su trabajo para otros, fundó el grupo de electrónica Torch Song junto a Laurie Mayer y Grant Gilbert en 1980 y alcanzó el éxito con su proyecto Bassomatic.