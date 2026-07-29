La Fiscalía de París confirmó la muerte del productor francés Vincent Belorgey, mejor conocido como DJ Kavinsky, a los 50 años de edad.
DJ Kavinsky fue hallado sin vida la noche del martes 28 de julio de 2026 en su domicilio de la capital francesa.
Autoridades informaron que ya se abrió una investigación para esclarecer las causas de su muerte, aunque precisaron que no existen indicios de participación de terceros.
Por ahora, el caso por la muerte de DJ Kavinsky se mantiene bajo indagación sin señales de hechos sospechosos.
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