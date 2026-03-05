Britney Spears, también conocida como la “Princesa del Pop”, es una figura que ha definido la cultura popular de las últimas décadas no solo por su música, por lo que te decimos quién es con detalles como:

¿Quién es Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense?

¿Qué edad tiene Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense?

¿Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense, tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense?

¿Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense, tiene hijos?

¿Qué estudió Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense?

¿En qué ha trabajado Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense?

Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense fue arrestada por conducir intoxicada

¿Quién es Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense?

Britney Jean Spears es una de las artistas más influyentes de la música pop contemporánea, quien saltó a la fama mundial con hits como ...Baby One More Time, por lo que es considerada una de las mayores estrellas del pop de finales de los años 90 y principios de los 2000.

Además de ser cantante, es bailarina, compositora y empresaria y se le atribuye haber revitalizado el pop adolescente siendo considerada un ícono cultural global, con más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Britney Spears cumple 41 años de edad y fans la festejan con memes (Especial)

¿Qué edad tiene Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense?

Britney Spears nació el 2 de diciembre de 1981 en McComb, Mississippi, Estados Unidos por lo que actualmente, en este 2026, tiene 44 años de edad.

¿Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense, tiene pareja?

En los últimos años su relación más conocida fue con el modelo y actor Sam Asghari, con quien se casó en 2022; sin embargo, la pareja se separó en 2023.

Desde entonces, su situación sentimental pública ha sido variable y no siempre confirmada oficialmente, por lo que se considera que al día de hoy, Britney Spears se encuentra oficialmente soltera.

Britney Spears (Xavier Collin/Image Press Agency / Image Press Agency via Reuters C)

¿Qué signo zodiacal es Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense?

Al haber nacido el 2 de diciembre, el signo zodiacal de Britney Spears es Sagitario, un signo relacionado al elemento fuego.

Se sabe que, al igual que Britney Spears, los Sagitarios son personas aventureras, optimistas y amantes de la libertad; son sinceros, sociables y tienen un gran sentido del humor.

¿Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense, tiene hijos?

Sí, Britney Spears tiene dos hijos con su exesposo Kevin Federline:

Sean Preston Federline (nacido en 2005)

Jayden James Federline (nacido en 2006)

Britney Spears (@britneyspears / Instagram)

¿Qué estudió Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense?

La formación de Britney Spears fue muy específica para el mundo del espectáculo desde que era una niña:

Estudió en Parklane Academy, una escuela privada en Mississippi.

También estuvo en el Professional Performing Arts School en Nueva York, donde perfeccionó sus habilidades de actuación y baile.

Desde muy pequeña asistió a clases de gimnasia, canto y baile, lo que le permitió debutar profesionalmente a una edad muy temprana en el programa The Mickey Mouse Club.

¿En qué ha trabajado Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense?

Britney Spears ha trabajado en varios ámbitos del entretenimiento:

Cantante pop con álbumes exitosos como …Baby One More Time, Oops!... I Did It Again y Blackout con 9 álbumes de estudio y realizado múltiples giras mundiales

Bailarina en sus giras y espectáculos.

Actriz como en la película Crossroads (2002) y tuvo apariciones en series como How I Met Your Mother y contó con su propio programa llamado “Piece of Me”

Empezó en The Mickey Mouse Club y fue Jueza de televisión en The X Factor (U.S.).

Empresaria y figura mediática, con perfumes, lencería, colaboraciones y proyectos comerciales.

En 2023 publicó su libro de memorias, The Woman in Me, que se convirtió instantáneamente en un éxito de ventas.

Britney Spears (FREDERIC J. BROWN / AFP)

Britney Spears, cantante y bailarina estadounidense fue arrestada por conducir intoxicada

Britney Spears fue arrestada la noche del pasado miércoles 4 de marzo del 2026 en el condado de Ventura, California bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI), según confirmaron autoridades locales y reportes de medios internacionales.

Esto tras ser interceptada por la Patrulla de Caminos de California alrededor de las 9:30 p.m. hora local, en donde la cantante fue trasladada para su procesamiento.

Según los reportes actuales, Britney Spears ya ha sido puesta en libertad, aunque deberá enfrentar los cargos correspondientes en una futura comparecencia ante el tribunal.