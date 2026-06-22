El mundo de la música está de luto tras la muerte de Clive Davis, el influyente productor y ejecutivo discográfico que ayudó a construir algunas de las carreras más importantes de la industria, incluida la de Whitney Houston; el legendario empresario falleció a los 94 años en Nueva York, según confirmó su familia.

“Para el mundo, nuestro padre fue la icónica leyenda de la música cuya visión, instinto y búsqueda incansable de la excelencia moldearon la banda sonora de innumerables vidas. Descubrió, guió y apoyó a los más grandes artistas de la historia de la música moderna, dejando una huella imborrable en la cultura que perdurará por generaciones.Para su familia, Clive fue papá y abuelo, la presencia constante en el centro de nuestras vidas, la fuente de sabiduría, fortaleza, aliento y amor incondicional. Sin importar cuán extraordinarios fueran sus logros profesionales, nunca perdió de vista lo que más importaba: las personas que amaba.” Comunicado de la familia de Clive Davis

Conocido por su extraordinario talento para descubrir artistas, Clive Davis fue responsable de impulsar las trayectorias de figuras como:

Whitney Houston

Bruce Springsteen

Santana

Alicia Keys

Aretha Franklin

Barry Manilow

Esto hizo consolidarse a Clive Davis como una de las personalidades más influyentes de la música contemporánea.

Clive Davis murió a los 94 años, figura clave en la carrera de Whitney Houston (Mario Anzuoni / REUTERS )

¿De qué murió Clive Davis?

De acuerdo con los primeros reportes, Clive Davis murió a los 94 años después de enfrentar problemas de salud relacionados con una infección respiratoria por la que había sido hospitalizado recientemente.

Clive Davis muere a los 94 años de edad, figura clave en la carrera de Whitney Houston (@cliffejavis / Instagram )

Aunque algunas publicaciones señalan que su fallecimiento ocurrió por complicaciones asociadas a su edad, hasta el momento no se ha informado una causa oficial específica para la muerte de Clive Davis.

Nacido en Brooklyn en 1932, Davis inició su carrera como abogado antes de convertirse en una de las figuras más poderosas de la industria discográfica. Fue presidente de Columbia Records.

Posteriormente fundó Arista Records, sello donde descubrió a Whitney Houston en 1983 y la acompañó en su camino para convertirse en una superestrella mundial.

“A lo largo de cada capítulo de su extraordinaria vida, la familia siguió siendo el mayor orgullo y la mayor alegría de Clive. Hoy, celebramos no solo a una figura imponente cuya influencia cambió la música para siempre, sino al hombre que guió a nuestra familia con gracia, generosidad y bondad. Lo extrañaremos profundamente, lo atesoraremos siempre y llevaremos su amor con nosotros por el resto de nuestras vidas.” Comunicado de la familia de Clive Davis

Ganador de múltiples premios Grammy e integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll, Clive Davis deja un legado que transformó la música popular durante más de cinco décadas.