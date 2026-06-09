Jaime Sánchez Rosaldo, el padre de Alessandra Rosaldo murió la noche del 8 de junio de 2026, informó Televisa recordando que fue un destacado manager en la industria del espectáculo.

El manager Jaime Sánchez Rosaldo murió en medio del regreso de Alessandra Rosaldo a los escenarios con Sentidos Opuestos, tras haberse convertido en madre junto a Eugenio Derbez.

Muere Jaime Sánchez Rosaldo, el manager de destacadas figuras del espectáculo

Por medio de un post, Televisa informó sobre la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, quien era reconocido por su trabajo como manager de distintas estrellas. Además de ser padre de Alessandra Rosaldo.

Sin ahondar en los detalles que provocaron la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, se sabía que el reconocido manager tenía 84 años de edad, al momento de su fallecimiento.

Muere el manager Jaime Sánchez Rosaldo. (@TvsEspectaculos)

Muere el manager Jaime Sánchez Rosaldo. (@TvsEspectaculos)

Pese a que Televisa dio a conocer la información de la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo, ni Alessandra Rosaldo ni su empresa de management, StaR Talento y Arte, han confirmado la noticia.

Jaime Sánchez Rosaldo muere tras el regreso de Alessandra Rosaldo a los escenarios

El padre de Alessandra Rosaldo murió el 8 de junio de 2026, en medio de que la esposa de Eugenio Derbez volviera a los escenarios con él como manager.

En 2021, Rosaldo decidió regresar a los escenarios en el 90’s Pop Tour para cantar los éxitos de Sentidos Opuestos. Sin embargo, hasta ese momento aún no hacía conciertos exclusivos de la agrupación.

Fue hasta el 2025 que Sentidos Puestos volvió con un show nuevo a los escenarios, siendo que más cercana fecha de concierto en agosto en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Ante ello, Jaime Sánchez Rosaldo también volvió a fungir como el manager de Alessandra Rosaldo y de Sentidos Opuestos.

Jaime Sánchez Rosaldo también fue manager de distintos grupos y cantantes como: