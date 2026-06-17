Se reportó la muerte de Mary Martínez Robledo, madre de Kimberly Loaiza, tras enfrentar una crisis grave de salud por varios meses.

Mary Martínez Robledo fue hospitalizada a inicios de abril de 2026 tras presentar complicaciones médicas.

Stefanny Loaiza realizó una recaudación de fondos para pagar la cuenta hospitalaria de su madre, la cual rebasaba el millón de pesos.

Muere madre de Kimberly Loaiza en Mazatlán

La influencer Chamonic compartió que la madre de Kimberly Loaiza murió el miércoles 17 de junio en Mazatlán, alrededor de las 3 de la madrugada.

Hasta el momento, ni Kimberly Loaiza o Stefanny Loaiza han confirmado la muerte de su madre o revelado las causas.

Stefanny Loaiza y su mamá (Instagram/@stefannyloaiza.m)

Varios medios aseguran que Mary Martínez Robledo murió tras sufrir un infarto.

Asimismo, se informó que Mary Martínez será trasladada a Mexicali y ahí podrían realizar su funeral y sepultura.

Madre de Kimberly Loaiza estuvo hospitalizada por varios meses

A finales de abril de 2026, la madre de Kimberly Loaiza fue hospitalizada por lo que inicialmente se pensaba que era un absceso en la pierna; es decir, acumulación de pus localizada en este tejido.

Médicos le indicaron a la familia Loaiza que la situación de Mary Martínez Robledo era grave, ya que podía padecer un choque séptico, por lo que fue trasladada a una clínica con área de terapia intensiva.

La situación de Mary Martínez Robledo se vio envuelta en un escándalo, luego de que Stefanny Loaiza señalara a Kimberly Loaiza de no pagar los gastos hospitalarios que le correspondían.

Stefanny Loaiza realizó una recaudación de fondos para pagar el hospital de su padre y cantantes como Kenia Os donaron más de un millón de pesos.

Hasta el momento, Kimberly Loaiza y Stefanny Loaiza no se han pronunciado por la muerte de su madre, por lo que sigue siendo un rumor.