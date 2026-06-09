El equipo de Sentidos Opuestos, integrado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán, honró la memoria de Jaime Sánchez Rosaldo a través de un emotivo mensaje de despedida.

A través de sus Instagram Stories, el grupo reconoció a Jaime Sánchez Rosaldo como el creador, mánager y pilar fundamental en el éxito de Sentidos Opuestos.

Sentidos Opuestos honra la memoria de Jaime Sánchez Rosaldo con un emotivo mensaje

Sentidos Opuestos se une al duelo que está atravesando Alessandra Rosaldo y compartieron unas emotivas palabras para recordar a Jaime Sánchez Rosaldo.

Sentidos Opuestos da el pésame ante la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo. (@sentidosopuestosof)

Con una sentida publicación, Sentidos Opuestos rinde homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo destacando su papel fundamental como fundador y director de la empresa Star Talento y Arte.

A través de un mensaje emotivo, se reconoce su legado profesional en la industria del entretenimiento y su labor impulsando carreras artísticas.

Sentidos Opuestos reconocen que la visión y guía de Jaime Sánchez Rosaldo permanecerán vigentes en los escenarios que ayudó a forjar durante su vida.

Finalmente, el escrito firmado por Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán sirve como un tributo solemne a Jaime Sánchez Rosaldo, una figura clave de la industria del espectáculo.

Jaime Sánchez Rosaldo fue mánager y productor de Sentidos Opuestos durante aproximadamente 8 años, desde la formación de la agrupación en 1993 hasta su separación temporal en el año 2001.

Cabe destacar que Sánchez Rosaldo fue una figura clave para el grupo ya que fue él quien propició el encuentro original entre su hija y el músico Chacho Gaytán para formar el dueto en 1993.

Jaime Sánchez Rosaldo fue una figura clave en la industria musical mexicana

Jaime Sánchez Rosaldo fue una figura clave en la industria musical mexicana, destacando como fundador de Star Talento y Arte y mánager de artistas de gran renombre.

A lo largo de sus más de 50 años de trayectoria en la industria musical, Jaime Sánchez Rosaldo representó y colaboró con una amplia variedad de artistas destacados como:

Jaime Sánchez Rosaldo murió el 8 de junio en la CDMX a la edad de 84 años de edad, la noticia fue confirmada por su hija, Alessandra Rosaldo, quien se comunicó con el periodista Carlo Uriel.

Los reportes indican que la causa de muerte de Jaime Sánchez Rosaldo fue un infarto cardiovascular.