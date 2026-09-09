La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó sobre los artistas que estarán el 15 de septiembre en el Zócalo de la CDMX, por la Independencia de México.

Claudia Sheinbaum compartió que aunque el estelar será Intocable, también se les dará espacio a los ganadores de México Canta.

Claudia Sheinbaum da detalles sobre el evento en el Zócalo del 15 de septiembre

En la conferencia del pueblo del 9 de septiembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió con entusiasmo los preparativos para el evento en el Zócalo por la Independencia de México.

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