La Banda MS confirma un último concierto en CDMX como parte de su gira Somos MS Tour con una fecha confirmada a finales de este 2026:

Fecha: viernes 18 de diciembre

Boletera: SuperBoletos (preventa y venta general)

Lugar: Arena CDMX

Dirección: Av. de las Granjas 800, Santa Barbara, Azcapotzalco

Preventa de boletos para concierto de Banda MS en Arena CDMX

Por medio de la página de SuperBoletos se llevarán a cabo las fases de preventa y venta general de boletos para el concierto de Banda MS.

Preventa: del viernes 11 al domingo 13 de septiembre

Venta general: lunes 14 de septiembre

Cabe destacar que la preventa exclusiva será para tarjetahabientes de Banco Azteca en las tres fechas señaladas.

Banda MS en Arena CDMX (Arena CDMX)

Precio de los boletos para Banda MS en Arena CDMX

Por el momento, los precios oficiales para el concierto de Banda MS del próximo 18 de diciembre en Arena CDMX no han sido revelados al público.

Sin embargo, se estima que el rango de precios oscile entre los 560 y 4,200 pesos mexicanos, esto con base en conciertos pasados de la agrupación en el mismo recinto.

Fans deben estar al pendiente de las redes oficiales de Banda MS y SuperBoletos para cualquier tipo de actualización en torno al evento.

El grupo celebrará su trayectoria musical en Arena CDMX con el Somos MS Tour, prometiendo un formato completamente mejorado e innovador para tan especial concierto.

Banda MS reunirá los mayures éxitos de su carrera para celebrar junto a sus fanáticos.