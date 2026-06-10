Alessandra Rosaldo rompió el silencio tras la muerte de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales el 10 de junio de 2026.

La cantante de 54 años expresó tener el corazón roto, aunque consolada porque su padre Jaime Sánchez Rosaldo ya descansa en paz.

Alessandra Rosaldo acompañó sus palabras con fotografías inéditas y destacó que siempre lo recordará “libre, sonriente, rodeado de amor”. Además, agradeció las muestras de cariño recibidas y aseguró que el legado de su padre seguirá vivo en su familia.

Con el corazón roto, Alessandra Rosaldo se despide de su padre Jaime Sánchez Rosaldo

Alessandra Rosaldo se despidió de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, a través de un emotivo mensaje publicado el 10 de junio en sus redes sociales.

Tras no querer ofrecer declaraciones a los medios, Alessandra Rosaldo utilizó sus redes sociales para homenajear a su padre con una serie de fotografías inéditas.

Alessandra Rosaldo expresó tener el corazón roto y no encontrar palabras suficientes para describir su sentir, pero manifestó que su único consuelo es saber que su padre ya no siente dolor y finalmente descansa en paz.

“No tengo las palabras. Mi corazón está roto. Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz” Alessandra Rosaldo

Destacó que siempre lo recordará “libre, sonriente, rodeado de amor”, haciendo énfasis en el afecto que él sembró y cultivó en su familia a lo largo de su vida.

“Así te recordaré siempre papito… libre, sonriente, rodeado de amor, del amor que sembraste en nosotras y que cultivaste toda tu vida" Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo afirmó que el legado de su padre seguirá vivo en ellas y en el amor que él esparció en cada paso de su existencia.

“Vuela alto papito, tu legado seguirá vivo en nosotras y en todo el amor que esparciste en cada paso de tu existencia. Te amo más allá de las palabras, agradezco, celebro y honro tu vida. Qué bendición ser tu hija y haber crecido bajo tus alas, volando junto a ti” Alessandra Rosaldo

Agradeció las innumerables muestras de cariño, los mensajes, las flores y el apoyo de quienes los acompañaron físicamente y a la distancia durante los servicios funerarios.

“Gracias por las innumerables muestras de cariño y amor hacia mi padre, gracias a todos los que nos acompañaron ayer y gracias a todos los que se han hecho presentes con mensajes, flores y muestras de amor” Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo con el corazón lleno de todos los mensajes que ha recibido

Además de su mensaje principal, Alessandra Rosaldo republicó en sus historias de Instagram fotos y videos compartidos por programas de televisión y colegas sobre la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo .

Alessandra Rosaldo se mostró agradecida por la cobertura y el reconocimiento a la trayectoria de su padre.

En sus Instagram Stories, Alessandra Rosaldo mostró la cantidad de mensajes que había recibido y se dijo con el corazón lleno de recibir tantas muestras de cariño.

Pero además de mostrar su gratitud, Alessandra Rosaldo pidió paciencia a todas las personas que le mandaron un mensaje pues no ha podido contestarles.

Sin embargo, Alessandra Rosaldo prometió que responderá todos los mensajes.