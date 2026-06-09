En la última publicación de Alessandra Rosaldo con Jaime Sánchez Rosaldo en Instagram, la cantante celebraba la vida de su papá.

Y es que Alessandra Rosaldo se mostraba sumamente feliz de poder contar con su papá Jaime Sánchez Rosaldo y pedía seguir disfrutándolo fuerte muchos años más.

Esta fue la última publicación de Alessandra Rosaldo con Jaime Sánchez Rosaldo

Aunque Alessandra Rosaldo no se ha expresado públicamente por la muerte de su papá Jaime Sánchez Rosaldo, usuarios han viralizado el último post que le dedicó que data del 24 de julio del 2025.

La última publicación de Alessandra Rosaldo con Jaime Sánchez Rosaldo (@alexrosaldo / Instagram )

En su publicación Alessandra Rosaldo celebró la vida de su papá Jaime Sánchez Rosaldo por motivo del festejo de su cumpleaños número 83.

Alessandra Rosaldo se mostró agradecida por poder celebrar un año más con su papá y deseaba que la vida les concediera tener a su padre fuerte por muchos años más.

En su publicación, Alessandra Rosaldo resaltó que a sus 83 años su papá Jaime Sánchez Rosaldo seguía con las mismas ganas de comerse el mundo.

Alessandra Rosaldo no dudo en desearle un feliz cumpleaños a su papá Jaime Sánchez Rosaldo.

“Bendigo, celebro y agradezco tu vida papito hermoso @jsrosaldo ¡FELIZ CUMPLEAÑOS! ¡Qué manera de ROCKEAR los 83!! Que la vida nos conceda la fortuna de tenerte muchísimos años más así de fuerte, entero y con las mismas ganas de comerte el mundo que has tenido siempre. TE AMO PAPÁ Happy Birthday” Alessandra Rosaldo

El mensaje de Alessandra Rosaldo lo acompañó con varias fotos en las que se muestra junto a su papá.

Jaime Sánchez Rosaldo estaba a punto de celebrar un año más de vida el próximo 24 de julio.

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo?

Hasta el momento, no existe información oficial confirmada por la familia sobre la causa exacta de la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo.

Reportes preliminares indican que el productor musical pudo haber sufrido un infarto, pero se desconocen más detalles.

La familia ha preferido mantener su duelo en privado y no ha dado ninguna declaración a los medios de comunicación.

Los servicios funerarios de don Jaime Sánchez Rosaldo se están llevando a cabo en una agencia funeraria y se esperan que se alarguen durante el resto del día.

La comunidad artística ha reaccionado con múltiples muestras de afecto para honrar la memoria de quien fuera el director de la agencia Star Talento y Arte.