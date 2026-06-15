El actor Sergio Basáñez reveló la muerte de su madre, María de los Ángeles Rodríguez, a quien despidió con un conmovedor mensaje en Instagram.

El domingo 14 de junio, Sergio Basáñez compartió un mensaje de despedida para su madre.

“Hasta luego mami, amor de mi vida. Te veré pronto” Sergio Basáñez

Sergio Basáñez revela la muerte de su madre (Instagram/@sergiobasanez_oficial)

Sergio Basáñez confirma la muerte de su madre

No se ha revelado la causa de muerte de la mamá de Sergio Basáñez, pero la noticia fue revelada el domingo por el actor.

Sergio Basáñez compartió una imagen en Instagram que se titulaba “La herencia de mamá”.

El actor colocó en la descripción un mensaje de despedida para su madre, donde la llamó “amor de su vida”.

Fans de Sergio Basáñez le enviaron mensajes de apoyo en redes sociales.

Según información de Ventaneando, María de los Ángeles Rodríguez murió en Mérida y había enfrentado complicaciones de salud.

Sergio Basáñez y su madre, María de los Ángeles Rodríguez (Especial )

Sergio Basáñez lamentaba no poder cuidar a su madre

En febrero de 2026, Sergio Basáñez compartió en Ventaneando que se había tenido que separar de su madre, ya que no podía brindarle todos los cuidados que necesitaba.

María de los Ángeles Rodríguez se mudó a Mérida con otra de sus hijas y enfrentaba problemas de salud.

Sergio Basáñez se encontraba trabajando en la obra La velocidad del otoño, la cual habla del envejecimiento y con la que se sentía vinculado por lo que vivía con su madre.

Y es que que la historia habla de un hijo que tiene que enfrentar el impacto de ver a su madre envejeciendo.