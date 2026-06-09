El manager, productor y padre de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo murió la noche del 8 de junio de 2026, pero ¿de quién se trata?

Te compartimos quién fue Jaime Sánchez Rosaldo con estos datos:

Quién fue

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Muere Jaime Sánchez Rosaldo, manager de Lucero y Sentidos Opuestos

¿Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo?

Jaime Sánchez Rosaldo es conocido por ser el papá de Alessandra Rosaldo y suegro de Eugenio Derbez. Sin embargo, también destacó en el mundo artístico por su labor como mánager y productor musical.

El trabajo de Jaime Sánchez Rosaldo destacó por ser quien impulsó mediante su empresa de talento artístico a artistas como Lupita D’Alessio, Lucero y Sentidos Opuestos, a donde pertenece Alessandra Rosaldo.

Pese a que Jaime Sánchez Rosaldo tiene una vida cercana a la farándula, siempre ha sido reservado en su vida personal.

De lo poco que se conoce es que Paulina Rosaldo, su nieta, es quien ahora funge como la manager de su empresa de representación artística.

¿Qué edad tenía Jaime Sánchez Rosaldo?

Jaime Sánchez Rosaldo tenía 84 años de edad cuando murió, pues falleció el 8 de junio de 2026 y nació el 24 de julio de 1942.

¿Quién era la esposa de Jaime Sánchez Rosaldo?

La esposa de Jaime Sánchez Rosaldo era Gabriela Barrero.

Jaime Sánchez Rosaldo, Alessandra Rosaldo y Gabriela Barrero. (Especial / Apple Photos Clean Up)

¿Qué signo zodiacal era Jaime Sánchez Rosaldo?

El signo zodiacal de Jaime Sánchez Rosaldo era Leo, pues nació un 24 de julio.

¿Cuántos hijos tuvo Jaime Sánchez Rosaldo?

Jaime Sánchez Rosaldo tuvo tres hijas:

Alejandra Sánchez Barrero (Alessandra Rosaldo)

Mariana Sánchez Barrero (Mariana Sánchez-Williams)

Valeria Sánchez Barrero

Jaime Sánchez Rosaldo con su esposa Gabriela Barrero y sus tres hijas. (Especial)

¿Qué estudió Jaime Sánchez Rosaldo?

Se desconoce el nivel de estudios de Jaime Sánchez Rosaldo

¿En qué trabajó Jaime Sánchez Rosaldo?

Jaime Sánchez Rosaldo era manager y productor, actualmente dueño de la empresa StaR Talento y Arte con “más de 50 años en el showbusiness”.

Asimismo, el trabajo de Jaime Sánchez Rosaldo destaca por la creación de proyectos musicales, así como giras y conciertos.

Muere Jaime Sánchez Rosaldo, manager de Lucero y Sentidos Opuestos

Jaime Sánchez Rosaldo murió el 8 de junio de 2026, informó Televisa, sin ahondar en los detalles sobre lo que provocó su fallecimiento.

Fue hasta la mañana del 9 de junio de 2026 que su nieta Valeria Rosaldo confirmó la muerte de su abuelo, mostrando una imagen en memoria de Jaime Sánchez Rosaldo.

Paulina Rosaldo comparte post tras muerte de Jaime Sánchez Rosaldo. (Instagram/pawrosaldo)

Asimismo, enseñó una fotografía donde se muestra su mano y la de Jaime Sánchez Rosaldo, junto con algunos accesorios de atención médica que podrían aludir a una hospitalización o deterioro en su salud. Sin embargo, son meras especulaciones.

Paulina Rosaldo comparte post tras muerte de Jaime Sánchez Rosaldo. (Instagram/pawrosaldo)

Por otra parte, desde las redes sociales de Sentidos Opuestos, se brindó el pésame a la familia de Jaime Sánchez Rosaldo por su muerte.

Sentidos Opuestos da el pésame ante la muerte de Jaime Sánchez Rosaldo. (@sentidosopuestosof)

Hasta el momento, Alessandra Rosaldo no ha compartido su sentir ante la muerte de su padre, así como tampoco Eugenio Derbez sobre su suegro.