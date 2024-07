Jaime Sánchez Rosaldo, quien es papá de Alessandra Rosaldo y ex mánager de Dulce -de 68 años de edad- está molesto porque la cantante se expresa mal de él cada vez que puede.

Y es que su relación laboral terminó de la peor manera. El papá de Alessandra Rosaldo, Jaime Sánchez Rosaldo, y Dulce se separaron por temas de dinero.

Es Jaime Sánchez Rosaldo quien revela lo que ocurrió así como llama “loca” a la cantante Dulce.

En un encuentro con la prensa, Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, aclara no ser mánager -por decisión propia- de la cantante Dulce.

No obstante, legalmente sí es mánager de Dulce, ya que Jaime Sánchez Rosaldo firmó un contrato que lo obliga a representarla por 3 años y 2 años más de prórroga. Documento que está vigente.

Por lo que ambos están ignorando el contrato ya que no se soportan:

“Pobrecita, la señora firmó un contrato de mánager conmigo, ese contrato está vigente y si yo quisiera la demandaría. Soy su manager en este momento, pero no me interesa sabiendo cómo está de loca”

Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, no quiere trabajar al lado de Dulce debido a que la cantante cobró por una gira que nunca se llevó a cabo.

Según Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, Dulce tenía programada una gira al lado de José María Napoleón -de 75 años de edad- la cual no se realizó.

Sin embargo, a ambos se les pagó por adelanto. El dinero, Dulce lo ocupó para pagar el enganche de una casa que compró en Mérida.

Una vez que se le avisó que la gira se cancelaba por decisión de la cantante, Dulce no regresó el dinero y OCESA le pidió cuentas a Jaime Sánchez Rosaldo por ser su mánager.

“Se nos ocurrió hacer gira con ella y Napoléon, nos pareció buena idea, empezamos entrevistas, cantaron juntos y OCESA me soltó a mi una cantidad importante de dinero como anticipo para la gira. Le di a Napoleón su parte, le di a Dulce su parte y yo me quedé lo que me corresponde como productor. Usó ese dinero para el enganche de una casa en Mérida, después se volvió loca, no quiso hacer gira y empezó el problema”

Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo