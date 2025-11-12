20th Century Studios ha lanzado al fin el primer adelanto para la película El diablo viste a la moda 2 con el regreso del imponente e icónico personaje Miranda Priestly.

Por lo que vemos el regreso del famoso taconeo de Miranda Priestly con sus stilettos al ritmo de la canción Vogue de Madonna en la película El diablo viste a la moda 2, tras este primer adelanto.

Pero no solo Miranda Priestly se hace presente en este primer adelanto para El diablo viste a la moda 2, pues también tendremos a Andrea Sachs.

Acá te dejamos a continuación el primer adelanto de El diablo viste a la moda 2 con el regreso de Miranda Priestly:

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2 en México con el regreso de Miranda Priestly ?

Además del primer adelanto El diablo viste a la moda 2 con regreso a Miranda Priestly ya también nos reveló su fecha de estreno en cines de México.

Pues tal y como lo han confirmado las cadenas de salas de salas Cinemex y Cinépolis, la película El diablo viste a la moda 2 con regreso a Miranda Priestly se estrenará en 2026.

Por lo que será el próximo 30 de abril de 2026 cuando El diablo viste a la moda 2 llegue a cines de nuestro país.

Miranda Priestly regresa: lanzan primer adelanto de El diablo viste a la moda 2 ( 20th Century Studios)

Elenco de El diablo viste a la moda 2

El elenco de los actores confirmados para El diablo viste a la moda 2 son:

Anne Hathaway de 42 años de edad

Meryl Streep de 76 años de edad

Emily Blunt de 42 años de edad

Kenneth Branagh de 64 años de edad

Stanley Tucci de 64 años de edad