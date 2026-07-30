Ester Expósito tomará acciones legales contra quienes hayan difundido información falsa y difamatoria sobre su vida personal y su relación con Kylian Mbappé.

Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Ester Expósito -de 26 años- aseguró que en los últimos meses y, con mayor intensidad, en días recientes, ha circulado en redes sociales información sobre su vida privada que no corresponden a la realidad.

Aunque no específico qué titulares o publicaciones la llevaron a actuar, la actriz afirma se trata de “burlos absurdos” que buscan ensuciar una historia entre dos personas y herir su dignidad.

Decida a poner un límite recurría a la vía legal:

“Esta vez me veo obligada a poner límites y actuar con herramientas legales contra los responsables” Ester Expósito

Comunicado de Ester Expósito (@ester_exposito / Instagram)

En pasados días, vía TikTok y X, surgieron imágenes creadas con inteligencia artificial de Kylian Mbappé -de 27 años- abordo de un yate y en actitud cariñosa con una mujer de identidad desconocida.

Este material generó rumores sobre una supuesta infidelidad a la actriz española.

Aunado a esto, durante el Mundial 2026, se crearon memes de la pareja con comentarios machistas. Usuarios instaban a Ester Expósito a “cansar” al futbolista antes de la semifinal entre Francia y España.

Ester Expósito y Mbappé vacacionan en Italia

El pasado martes, 28 de julio, Ester Expósito y Mbappé fueron fotografiados besándose y abrazándose en un yate frente a la costa de Cerdeña, en Italia.

La pareja disfruta de unas vacaciones en Europa antes de que el futbolista deba reincorporarse a entrenamientos con el Real Madrid.

¿Cuánto tiempo llevan saliendo Ester Expósito y Mbappé?

Rumores de romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé se intensificaron entre febrero y marzo de este 2026.

Aunque Ester Expósito y Mbappé no han confirmado estar en una relación romántica, imágenes de sus citas siguen saliendo a la luz.

Las primeras fueron captadas finales de febrero en Madrid y posteriormente en París, Cerdeña e Ibiza.

El pasado 19 de julio de 2026, las redes sociales explotaron cuando el futbolista publicó en sus historias de Instagram una fotografía de la actriz usando el jersey de la selección francesa con el dorsal 10 a juego con el brazalete de capitán.

Imagen que borró a los pocos segundos, pero que fue capturada por cientos de seguidores.