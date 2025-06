¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno? La actriz asegura que un paparazzi provocó su divorcio, pero le recordaron que él se exhibió como infiel tras un lamentable accidente.

Cynthia Klitbo de 58 años de edad, dejó claro que no está de acuerdo con los paparazzis pues recordó que intervinieron en su divorcio con Francisco Gattorno, pero la historia no fue así.

La actriz Cynthia Klitbo ha dejado claro su amor eterno por Francisco Gattorno, matrimonio que cree no hubiera terminado si los paparazzis no hubieran intervenido, pero ¿esto es real?

Tras las declaraciones que la villana hizo, Joanna Vega-Biestro le recordó en Sale el Sol que esa historia está mal contada, pues no fueron los paparazzis quiénes destaparon la infidelidad, sino una muerte.

De 1995 a 1997 Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno estuvieron casados luego de que iniciaron su relación tras la telenovela La Dueña, pero todo terminó por una infidelidad.

Y es que en 1997 Francisco Gattorno sufrió un accidente automovilístico mientras estaba rumbo a Cancún, Quintana Roo, acompañado de Marilyn de la Caridad Rosado.

Pero ¿qué hacía Francisco Gattorno con Marilyn de la Caridad Rosado? El accidente automovilístico donde murió la bailarina llevó a que se destapara que era la amante del actor.

Es decir, Francisco Gattorno estaba en Cancún con su amante cuando el conducir a exceso de velocidad los llevó a chocar, provocando la muerte de Marilyn de la Caridad Rosado.

Incluso, la propia Cynthia Klitbo contó que el accidente que Francisco Gattorno la llevó a descubrir “las infidelidades” que el actor había tenido en su matrimonio.

Por el accidente, el cubano tuvo que acudir a firmar cada viernes en los juzgados de Quintana Roo hasta que fue exonerado de la muerte de su amante.

Cynthia Klitbo asegura que Francisco Gattorno fue su amor de toda la vida y es que hasta en el presente siguen unidos apoyándose.

Según información dada por la propia actriz, luego de una fotografía que compartió con Francisco Gattorno y su hija, Elisa Klitbo, compartió “es mi amigo de toda la vida”.

Sin embargo, la actriz negó que haya regresado con su ex esposo, explicando que Francisco Gattorno simplemente “es mi roomie”.

“Llegó a México, me dijo que no tiene casa todavía y está viviendo conmigo. Me dijo que se va en septiembre”.

Cynthia Klitbo, actriz.