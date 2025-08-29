El escándalo de infidelidad de Gustavo Adolfo Infante de 60 años de edad, con Mayela Laguna sigue y Adrián Salama vio en la entrevista de YouTube que ella no fue más que una víctima.

Las pruebas que Gustavo Adolfo Infante presentó para desmentir la infidelidad con Mayela Laguna de 40 años de edad, fueron desestimadas y es que ella misma ya contó cómo ocurrió la manipulación por el periodista.

¿Mayela Laguna fue manipulada por Gustavo Adolfo Infante? En YouTube reveló cómo se convirtió en su víctima

El psicoterapeuta Adrián Salama obtuvo una entrevista con Mayela Laguna y desmintiendo a Gustavo Adolfo Infante, aseguró que sí lo logró fue porque la conoce y no por haber pagado 30 mil pesos.

En la entrevista en YouTube, Mayela Laguna decidió hablar de cómo ocurrió la ‘relación’ con Gustavo Adolfo Infante manteniéndose firme con “él sabe perfectamente que estuvimos juntos".

Sin embargo, Adrián Salama al escuchar a Mayela Laguna señaló que Gustavo Adolfo Infante la manipuló porque ella estaba en un total momento de vulnerabilidad.

Según lo contado por la ex de Luis Enrique Guzmán, Gustavo Adolfo Infante le ofreció ayuda a Mayela Laguna para que dejara de estar en el ojo público mientras tuvieran encuentros sexuales.

Mayela Laguna en entrevista con Adrián Salama en YouTube. (YouTube/@AdrianSalama / Tomada de video)

Esto pasó luego de que él la citó en un departamento en la colonia Condesa, CDMX, a donde Mayela Laguna dice haber ido pensando que sería para ver las pruebas que ella tenía sobre la paternidad de su hijo.

Sin embargo, el periodista de Imagen Televisión la citó con otra intención, siendo en ese momento que inició la manipulación que duró de siete a ocho meses, según dice Mayela Laguna.

“Sí yo pensaba que me iba a ayudar [con el tema de mi hijo] Jamás pensé que me estuviera tirando la onda, o sea, nada (...) Sí pensaba que me iba a ayudar (...) Me dio la dirección y me dijo ‘nos vemos a las seis de la tarde’ (...) Yo estaba metida en mostrarle mis pruebas y que me aconsejara, lo que necesitaba era defenderme”. Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán.

Incluso, Mayela Laguna admitió que estando con Gustavo Adolfo Infante se sentía “protegida” porque volvió a pasar a ser una persona fuera del ojo público, como era antes.

“Accedo a estar con él, eran todas las semanas durante siete u ocho meses (...) Se dio que yo estuviera con él y ya en su programa no me tiraban tanto, en las revistas tampoco y para mí era algo que me mantenía tranquila (...) Sí estaba en una situación vulnerable, me sentí protegida, me sentí segura”. Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán.

Recordemos que Gustavo Adolfo Infante es ‘compadre’ de Gil Barrera y este es director de Tv y Novelas.

La relación de Mayela Laguna y Gustavo Adolfo Infante terminó cuando todo se hizo público

Mayela Laguna y Adrián Salama compartieron en YouTube la manipulación a la que Gustavo Adolfo Infante la sometió, porque además cuando todo se terminó comenzó de nuevo la crítica pública.

La ex de Luis Enrique Guzmán dijo en YouTube que su relación de infidelidad con Gustavo Adolfo Infante terminó cuando todo se hizo publico.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Y es que recordemos que antes de que Mayela Laguna hablara con Javier Ceriani, ya se había filtrado un audio de una amiga de ella que ventilaba su relación con Gustavo Adolfo Infante.

En ese momento, Mayela Laguna decidió no decir nada, pero Gustavo Adolfo Infante dio por terminado todo y la crítica pública comenzó como antes de que se involucrara con el periodista.

“Claro que estaba en desventaja, en el momento en que ya no pasó nada de eso [infidelidad] se me vino en mi contra y con él todos los medios de comunicación”. Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán.

Ahora, Mayela Laguna asegura que si decidió decir la verdad sobre Gustavo Adolfo Infante fue porque quiere estar en paz y porque así ya no tiene nada más que ocultar.