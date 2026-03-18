Adulta mayor denuncia a Mauricio Ochmann por despojo y daño tras adquirir una propiedad en Tepoztlán, Morelos.

La denuncia contra Mauricio Ochmann se realizó en junio de 2025, luego de que el actor comprara una propiedad y derribara un muro perimetral del fraccionamiento en Amatlán de Quetzalcóatl.

La afectada fue identificada como Ingrid Margarita y tras denunciar a Mauricio Ochmann se le brindaron medidas de protección.

Adulta mayor denuncia a Mauricio Ochmann por despojo

Según información de Paco Zea, Mauricio Ochmann fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Morelos por despojo, daño y lo que resulte.

Ingrid Margarita es dueña de una propiedad en el mismo fraccionamiento que Mauricio Ochmann y todos los habitantes de la zona compartían una servidumbre de paso común.

Cuando Mauricio Ochmann compró una propiedad en la zona, derribó un muro perimetral y bloqueó el acceso a la casa de Ingrid Margarita, quien también es una paciente oncológica.

La denunciante señala a Mauricio Ochmann de ordenar a sus escoltas de derribar el muro que dividía su propiedad con el fraccionamiento para que colindara su casa con un terreno que había comprado.

Asimismo, acusan que los escoltas de Mauricio Ochmann estaban armados y atemorizaron a los resientes de la zona.

Mauricio Ochmann (Agencia México)

Señalan a Mauricio Ochmann de prepotente y de estar drogado

Ingrid Margarita señala en su denuncia que Mauricio Ochmann comenzó a ejercer presión entre los vecinos con una actitud prepotente y quizás intoxicado.

Además, el actor habría estado acompaño de hombres con armas de fuego.

La principal problemática entre la vecina y Mauricio Ochmann es la obstrucción de la servidumbre de paso que permite a los residentes pasar por áreas comunes.

Autoridades brindaron medidas de protección a la denunciante de Mauricio Ochmann para garantizar su integridad durante la investigación.

A casi un año de la denuncia se desconoce si las autoridades llegaron a una resolución en el caso contra Mauricio Ochmann.