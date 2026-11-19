Marilyn Monroe fue elegida como la mayor estrella de cine de todos los tiempos.
La icónica actriz estadounidense encabeza la lista de 100 luminarias seleccionadas por críticos de Variety, quienes armaron su top con figuras del séptimo arte.
El listado incluye actores y actrices, tanto de los clásicos de Hollywood como personajes internacionales y talento actual.
Eligen a Marilyn Monroe como la mayor estrella de cine de todos los tiempos
Marilyn Monroe fue seleccionada como la mayor estrella de cine de todos los tiempos. De acuerdo con Variety, se intentó medir la grandeza de las luminarias “como atrapar un relámpago en una botella”.
El criterio fue a partir de buscar la mezcla de talento artístico y popularidad, de historia y presencia actual.
Usamos la cabeza, el corazón, el instinto y nuestra vida imaginaria. Buscamos a las estrellas que nos magnetizan, que nos impresionan y nos hacen suspirar. Las que quisiéramos ser y las que provocan el pensamiento definitivo: ‘Eso soy yo’.Variety
En el top 10 del listado figuran estrellas legendarias de la talla de Humphrey Bogart, Charlie Chaplin y Jack Nicholson, además de Tom Cruise, quien todavía se mantiene vigente dentro de la industria:
- 1. Marilyn Monroe
- 2. Humphrey Bogart
- 3. Charlie Chaplin
- 4. Jack Nicholson
- 5. Katharine Hepburn
- 6. Sidney Poitier
- 7. Marlon Brando
- 8. Tom Cruise
- 9. Toshiro Mifune
- 10. Barbra Streisand
Con una carrera breve, Marilyn Monroe se convirtió en un ícono de Hollywood, destacando por su talento, teatralidad y belleza en películas como “Eva al desnudo”, “La Jungla de asfalto”, “La tentación vive arriba” y ”Una Eva y dos Adanes”.
Variety señaló que hace unas décadas se la veía atrapada en los años 50, pero hoy su imagen se siente adelantada a su tiempo.
Lista completa de las 100 estrellas de cine de todos los tiempos, según Variety
El listado de las 100 estrellas de cine de todos los tiempos de Variety destaca porque, además de Tom Cruise, también aparece Denzel Washington en el lugar 20.
Mientras Leonardo DiCaprio está en el 38, más abajo entran nombres actuales como Robert Pattinson en el 83, Timothée Chalamet en el 86, y Zendaya en el 98. Acá el top completo:
- Marilyn Monroe
- Humphrey Bogart
- Charlie Chaplin
- Jack Nicholson
- Katharine Hepburn
- Sidney Poitier
- Marlon Brando
- Tom Cruise
- Toshiro Mifune
- Barbra Streisand
- Clint Eastwood
- Cary Grant
- Julia Roberts
- James Dean
- Clark Gable
- Bette Davis
- Tom Hanks
- Ingrid Bergman
- John Wayne
- Denzel Washington
- Robert Redford
- Greta Garbo
- Sean Connery
- Elizabeth Taylor
- Harrison Ford
- Audrey Hepburn
- Meryl Streep
- James Stewart
- Brad Pitt
- Grace Kelly
- Paul Newman
- Al Pacino
- Judy Garland
- Spencer Tracy
- Vivien Leigh
- James Cagney
- Catherine Deneuve
- Leonardo DiCaprio
- Rudolph Valentino
- Jane Fonda
- Fred Astaire and Ginger Rogers
- Dustin Hoffman
- Marlene Dietrich
- Julie Andrews
- Steve McQueen
- Robin Williams
- Shirley Temple
- Warren Beatty
- Marcello Mastroianni
- Diane Keaton
- Kirk Douglas
- Joan Crawford
- Bruce Lee
- Robert De Niro
- The Marx Brothers
- John Travolta
- Jodie Foster
- Gene Kelly
- Arnold Schwarzenegger
- Sophia Loren
- Elvis Presley
- Orson Welles
- Faye Dunaway
- Russell Crowe
- Michael Caine
- Will Smith
- Robert Mitchum
- Daniel Day-Lewis
- Dorothy Dandridge
- Jack Lemmon
- Matt Damon
- Nicole Kidman
- Barbara Stanwyck
- Robert Downey Jr.
- Pam Grier
- Burt Lancaster
- Ryan Gosling
- Gregory Peck
- Divine
- Sean Penn
- Liv Ullmann
- Morgan Freeman
- Robert Pattinson
- Kate Winslet
- Burt Reynolds
- Timothée Chalamet
- Whoopi Goldberg
- Lillian Gish
- Nicolas Cage
- Lauren Bacall
- Kristen Stewart
- Shah Rukh Khan
- Joaquin Phoenix
- Emma Stone
- Philip Seymour Hoffman
- Eddie Murphy
- Alain Delon
- Zendaya
- Sylvester Stallone
- Henry Fonda