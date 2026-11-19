Marilyn Monroe fue elegida como la mayor estrella de cine de todos los tiempos.

La icónica actriz estadounidense encabeza la lista de 100 luminarias seleccionadas por críticos de Variety, quienes armaron su top con figuras del séptimo arte.

El listado incluye actores y actrices, tanto de los clásicos de Hollywood como personajes internacionales y talento actual.

Eligen a Marilyn Monroe como la mayor estrella de cine de todos los tiempos

Marilyn Monroe fue seleccionada como la mayor estrella de cine de todos los tiempos. De acuerdo con Variety, se intentó medir la grandeza de las luminarias “como atrapar un relámpago en una botella”.

El criterio fue a partir de buscar la mezcla de talento artístico y popularidad, de historia y presencia actual.

Usamos la cabeza, el corazón, el instinto y nuestra vida imaginaria. Buscamos a las estrellas que nos magnetizan, que nos impresionan y nos hacen suspirar. Las que quisiéramos ser y las que provocan el pensamiento definitivo: ‘Eso soy yo’. Variety

Marilyn Monroe (All Action/IPOL / PA Images via Reuters Connect)

En el top 10 del listado figuran estrellas legendarias de la talla de Humphrey Bogart, Charlie Chaplin y Jack Nicholson, además de Tom Cruise, quien todavía se mantiene vigente dentro de la industria:

1. Marilyn Monroe

2. Humphrey Bogart

3. Charlie Chaplin

4. Jack Nicholson

5. Katharine Hepburn

6. Sidney Poitier

7. Marlon Brando

8. Tom Cruise

9. Toshiro Mifune

10. Barbra Streisand

Con una carrera breve, Marilyn Monroe se convirtió en un ícono de Hollywood, destacando por su talento, teatralidad y belleza en películas como “Eva al desnudo”, “La Jungla de asfalto”, “La tentación vive arriba” y ”Una Eva y dos Adanes”.

Variety señaló que hace unas décadas se la veía atrapada en los años 50, pero hoy su imagen se siente adelantada a su tiempo.

Marilyn Monroe en México (Antonio Caballero)

Lista completa de las 100 estrellas de cine de todos los tiempos, según Variety

El listado de las 100 estrellas de cine de todos los tiempos de Variety destaca porque, además de Tom Cruise, también aparece Denzel Washington en el lugar 20.

Mientras Leonardo DiCaprio está en el 38, más abajo entran nombres actuales como Robert Pattinson en el 83, Timothée Chalamet en el 86, y Zendaya en el 98. Acá el top completo: