Matías Almeyda salió en defensa de Rafael Márquez y pidió paciencia para el entrenador de la Selección Mexicana, quien ha recibido cuestionamientos por los resultados y el funcionamiento del equipo en sus primeros partidos al frente del Tricolor.

El técnico de Rayados consideró que es demasiado pronto para poner en duda la continuidad del exdefensor, especialmente después de apenas seis encuentros dirigidos.

“Respétenlo un poco más”, fue el mensaje con el que Matías Almeyda resumió su postura ante las críticas que ha recibido el estratega mexicano.

Matías Almeyda pide paciencia para Rafael Márquez

El entrenador de Rayados, Matías Almeyda, considera que el proceso de Rafael Márquez debe evaluarse con una perspectiva más amplia y no únicamente por los resultados inmediatos.

La presión sobre el banquillo nacional ha aumentado después de los recientes compromisos del Tricolor ante Jamaica en la Nations League, pero Matías Almeyda insistió en que los cambios futbolísticos necesitan tiempo para consolidarse.

Matías Almeyda alza la voz por Rafael Márquez ante las críticas: “Respétenlo un poco más”. (mexsport / MEXSPORT)

Además, el argentino manifestó su confianza en que el exjugador del Barcelona tiene las herramientas para conseguir un objetivo que ningún entrenador ha logrado hasta ahora: llevar a México a trascender en una Copa del Mundo.

El mensaje de Matías Almeyda para el entorno del Tricolor

La postura del técnico de Rayados fue contundente al pedir respeto para Rafael Márquez y su proyecto, que tiene como horizonte el Mundial de 2030.

De esta manera, el entrenador argentino se sumó a las voces que consideran necesario darle continuidad al proceso del Tricolor.